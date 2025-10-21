جهادگران فرهنگی جهاددانشگاهی با شهدای گمنام تجدید میثاق کردند

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز نود و سومین گردهمایی معاونین فرهنگی و رؤسای سازمان‌ها و مراکز فرهنگی جهاددانشگاهی کشور و نهمین گردهمایی مدیران شعب سازمان دانشجویان، جهادگران فرهنگی این نهاد، صبح سه شنبه با حضور در محوطه مزار شهدای گمنام دانشگاه قم، آئین غبارروبی و عطرافشانی قبور مطهر این شهیدان را برگزار کردند.

شرکت‌کنندگان در این برنامه معنوی با قرائت فاتحه و نثار گل، یاد و خاطره شهدای گمنام را گرامی داشتند و با تأکید بر ضرورت استمرار فرهنگ ایثار و شهادت در ارکان علمی و فرهنگی کشور، بر تداوم حرکت در مسیر شهیدان و پایبندی به آرمان‌های بلند امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی تجدید عهد کردند.

در این مراسم، معاونین و رؤسای مراکز فرهنگی جهاددانشگاهی کشور با حضور در کنار قبور شهدا، فضای معنوی ویژه‌ای را ایجاد کردند و با ابراز احترام نسبت به خون پاک شهیدان، وفاداری خود را به آرمان‌های ارزشمند انقلاب اسلامی اعلام نمودند.

بر اساس این گزارش، نود و سومین گردهمایی معاونین فرهنگی و رؤسای سازمان‌ها و مراکز فرهنگی جهاددانشگاهی کشور و نهمین گردهمایی مدیران شعب سازمان دانشجویان طی روزهای ۲۹ و ۳۰ مهرماه به میزبانی جهاددانشگاهی واحد قم برگزار می‌شود.

این گردهمایی با هدف بررسی راهبردهای فرهنگی، هم‌اندیشی در حوزه برنامه‌های آموزشی و دانشجویی، همچنین ارتقای هماهنگی میان مراکز تابعه جهاددانشگاهی در سطح کشور برگزار خواهد شد.