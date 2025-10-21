به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلامو المسلمین احمدحسین شریفی صبح سه شنبه در نودوسومین گردهمایی معاونان فرهنگی و رؤسای سازمانها و مراکز فرهنگی جهاددانشگاهی و نهمین گردهمایی مدیران شعب سازمان دانشجویان که در دانشگاه قم برگزار شد، با تأکید بر جایگاه ویژه دانشگاه قم گفت: این دانشگاه میتواند به مجمع نیکان و صالحان تبدیل شود و در این مسیر، جهاد دانشگاهی بهعنوان نهادی مقدس و پیشرو، رسالت خطیر پیگیری حرکت فرهنگی و انقلابی بنیادین انقلاب اسلامی را برعهده دارد.
وی افزود: بر اساس بیانات رهبر معظم انقلاب، پایههای شکلگیری نظام جمهوری اسلامی بر دو رکن اساسی علم و دین استوار شده و این دو ستون نیروهای محرکه و اقتدارآفرین کشور محسوب میشوند و دشمنان در جنگ تمامعیار خود تلاش دارند این دو رکن حیاتی را تضعیف کنند و از طریق حملات مستقیم، اعم از ترور فیزیکی یا بیولوژیکی، اندیشمندان و سرمایههای علمی کشور را هدف قرار دادهاند.
رئیس دانشگاه قم ادامه داد: ملت ایران با توکل بر خدا مصمم است این عناصر حیاتی را تقویت کند و در این مسیر، جهاد دانشگاهی با درخشش در عرصه علمی و فعالیتهای فرهنگی، نقش کلیدی در تقویت بنیههای انقلابی و دینی ایفا کرده است.
وی گفت و افزود: جایگاه جهاد دانشگاهی در دانشگاه قم بسیار برجسته است و همکاری این نهاد در پیشبرد اهداف فرهنگی و علمی دانشگاه ارزشمند و بیبدیل است و این نهاد همواره در فعالیتهای متعدد دانشگاهی حضوری فعال داشته و از هیچ مساعدتی در راه تحقق اهداف انقلابی دریغ نکرده است.
شریفی اظهار کرد: مدیریت مقتدر و دلسوز جهاد دانشگاهی مسیر تحقق فرمایشات رهبر معظم انقلاب در تقویت بنیههای علمی و دینی را با قدرت ادامه داده و این مدیریت با بهرهگیری از تجربه و ایدههای نو، زمینهساز تحقق اهداف بلند فرهنگی و انقلابی در سطح کشور شده است.
وی افزود: جهاد دانشگاهی بهعنوان بازوی اثرگذار دانشگاه و نهادهای فرهنگی، علاوه بر نقشآفرینی علمی، در تقویت باورهای دینی و اخلاقی جامعه نیز فعالیتهای گستردهای انجام داده و با اجرای برنامههای فرهنگی و پژوهشی، نقشی بیبدیل در ارتقای سطح علمی و فرهنگی کشور دارد.
رئیس دانشگاه قم در پایان تأکید کرد: تقویت همکاری میان دانشگاه، جهاد دانشگاهی و دیگر نهادهای فرهنگی، مسیر همافزایی و تحقق اهداف انقلابی و دینی را هموار کرده و تضمینکننده استمرار جریان فرهنگی و انقلابی در دانشگاهها و جامعه است.
