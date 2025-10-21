۲۰ هزار تولد در مرکز درمان ناباروری جهاددانشگاهی قم ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا طباطباییقمی صبح سه شنبه در نودوسومین گردهمایی معاونان فرهنگی و رؤسای سازمانها و مراکز فرهنگی جهاددانشگاهی و نهمین گردهمایی مدیران شعب سازمان دانشجویان که در دانشگاه قم برگزار شد، با ابراز خرسندی از میزبانی این رویداد در جوار حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) و مسجد مقدس جمکران گفت: برگزاری این گردهمایی در استان قم فرصتی ارزشمند برای همافزایی اندیشهها و بازخوانی رسالت فرهنگی جهاددانشگاهی در عصر تحولات رسانهای است.
وی بیان کرد: جهاددانشگاهی از آغاز شکلگیری، نهادی مبتنی بر نظام اندیشه و کنش بوده و فرهنگ در این نهاد رویکردی محوری است که در همه عرصهها از آموزش و پژوهش تا نوآوری و توسعه حضوری تعیینکننده دارد.
سرپرست جهاددانشگاهی واحد قم ادامه داد: در سالهای اخیر تلاش شده است تا فعالیتهای فرهنگی از چارچوبهای کلیشهای فاصله بگیرد و با توجه به واقعیتهای زیستجهان دانشجویان، برنامههای ملی با محوریت جوانان، ورود به حوزه صنایع خلاق و نرم فرهنگی و تقویت تعاملات برونسازمانی با مراکز حوزوی و علمی در دستور کار قرار گیرد.
وی افزود: کنشگری دانشجویان در عرصههای اجتماعی، فرهنگی و رسانهای سرمایهای عظیم است که باید با برنامهریزی دقیق و حمایت هدفمند زمینه بروز و شکوفایی آن فراهم شود. صنایع خلاق فرهنگی بستری برای تقویت اقتصاد فرهنگ و ایجاد امیدآفرینی در جامعه هستند.
طباطباییقمی اظهار کرد: در سازمان دانشجویان واحد قم، دو هزار و ۸۰۰ دانشجو در قالب ۶ هسته دانشجویی فعالیت دارند و این ظرفیت بالقوه ما را بر آن داشته است تا مسیر توانمندسازی فکری و مهارتی آنان را جدی دنبال کنیم.
وی با اشاره به طرح «شهر دانشجو» بهعنوان یکی از برنامههای تحولی جهاددانشگاهی گفت: این طرح میتواند حلقه اتصال نسل کنشگر دانشجویی با مأموریتهای علمی و فرهنگی جهاددانشگاهی باشد و زمینه جذب هوشمند استعدادهای جوان را فراهم کند.
سرپرست جهاددانشگاهی واحد قم تأکید کرد: در شرایطی که جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری درگیر جنگ روایتهاست، اگر روایتسازی نکنیم، روایت میشویم و اگر فرهنگ را مدیریت نکنیم، به مصرفکننده صرف تقلیل خواهیم یافت و از این رو جهاددانشگاهی باید بر پایه هویت ملی، مسئولیتپذیری اجتماعی و روحیه مقاومت، روایتهای معتبر و امیدآفرین تولید کند.
سالانه بیش از ۶۰ هزار خدمت تخصصی در حوزه درمان ناباروری به بیماران ارائه میشود
وی در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیتهای این نهاد در حوزه درمان و مهارتآموزی اشاره کرد و بیان کرد: سالانه بیش از ۶۰ هزار خدمت تخصصی در حوزه درمان ناباروری به بیماران ارائه میشود و بیش از ۱۰ درصد مراجعان این مرکز از خارج کشور هستند و تاکنون بیش از ۲۰ هزار تولد در این مرکز ثبت شده که افتخاری برای جهاددانشگاهی قم است.
طباطباییقمی افزود: سومین عامل طلاق در کشور ناباروری است و فعالیتهای درمانی جهاددانشگاهی سهم مؤثری در کاهش آسیبهای اجتماعی دارد و همچنین سالانه بیش از ۱۲ هزار مهارتآموز در این مجموعه آموزش میبینند و ۹ کارگروه دانشبنیان به ارائه خدمات به دانشجویان میپردازند.
وی ادامه داد: قم این آمادگی را دارد که شریک راهبردی در تدوین آینده فرهنگی کشور باشد و امیدواریم خروجی این گردهمایی تنها به تصویب مصوبات محدود نشود، بلکه به همارادهسازی، همگفتمانسازی و هممیدانسازی برای نسل پیشبرنده ایران منجر شود.
سرپرست جهاددانشگاهی واحد قم با بیان اینکه برگزاری آزمونهای استخدامی، ایجاد ظرفیتهای فرهنگی در سطح استان و راهاندازی شعب این نهاد در دانشگاههای قم از جمله اقدامات انجام شده است، گفت: این ظرفیتها بهویژه در دانشگاه قم با قدرت و برنامهریزی دقیق دنبال میشود.
نظر شما