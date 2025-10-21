  1. استانها
قم پیشرو در طرح‌های محله‌محوری و توسعه فرهنگی است

قم- استاندار قم با تأکید بر نقش راهبردی استان در شکل‌دهی تحولات فرهنگی، از مشارکت جهاددانشگاهی به‌عنوان بازوی توانمند طرح‌های محله‌محوری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام جو صبح سه شنبه در نودوسومین گردهمایی معاونان فرهنگی و رؤسای سازمان‌ها و مراکز فرهنگی جهاددانشگاهی و نهمین گردهمایی مدیران شعب سازمان دانشجویان در دانشگاه قم گفت: قم همواره به دلیل هم‌جواری با حرم کریمه اهل بیت (ع)، مسجد مقدس جمکران و حضور علما و مراجع عظام تقلید، کانون تحولات فرهنگی بوده و این ویژگی موجب برجستگی استان در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی شده است.

استاندار قم افزود: یکی از برنامه‌های شاخص در سطح استان اجرای طرح محله‌محوری است که قم در این عرصه پیشرو بوده و در تمام مسائل زیربنایی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با مردم محله مشورت انجام می‌شود و مسائل بر مبنای مساجد محله بررسی و برطرف می‌گردد و تمام این اقدامات از طریق قرارگاه مردمی ۱۹ دی سازماندهی می‌شود.

وی اظهار کرد: اجرای طرح محله‌محوری علاوه بر ایجاد رضایت ساکنان محله، امنیت محله را نیز افزایش داده و مشارکت مردم در حل مشکلات زیربنایی محلات تقویت شده است و همچنین حضور خیرین و سرمایه‌گذاری‌های اجتماعی در این طرح نقش مؤثری دارد.

استاندار قم با اشاره به نقش جهاددانشگاهی ادامه داد: این نهاد بازوی توانمند طرح محله‌محوری در استان است و در زمینه طراحی و پالایش برنامه‌ها نقش‌آفرینی داشته است و تلاش‌های جهادگران در این مسیر ارزشمند و قابل تقدیر است و زمینه پیشبرد اهداف فرهنگی و اجتماعی استان را فراهم کرده است.

وی در پایان تأکید کرد: همکاری بین دستگاه‌ها و نهادهای علمی و فرهنگی، مشارکت فعال مردم و بهره‌گیری از ظرفیت‌های نهادهایی همچون جهاددانشگاهی، موجب تقویت هم‌افزایی و توسعه مستمر برنامه‌های فرهنگی در استان خواهد شد.

