به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام جو صبح سه شنبه در نودوسومین گردهمایی معاونان فرهنگی و رؤسای سازمان‌ها و مراکز فرهنگی جهاددانشگاهی و نهمین گردهمایی مدیران شعب سازمان دانشجویان در دانشگاه قم گفت: قم همواره به دلیل هم‌جواری با حرم کریمه اهل بیت (ع)، مسجد مقدس جمکران و حضور علما و مراجع عظام تقلید، کانون تحولات فرهنگی بوده و این ویژگی موجب برجستگی استان در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی شده است.

استاندار قم افزود: یکی از برنامه‌های شاخص در سطح استان اجرای طرح محله‌محوری است که قم در این عرصه پیشرو بوده و در تمام مسائل زیربنایی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با مردم محله مشورت انجام می‌شود و مسائل بر مبنای مساجد محله بررسی و برطرف می‌گردد و تمام این اقدامات از طریق قرارگاه مردمی ۱۹ دی سازماندهی می‌شود.

وی اظهار کرد: اجرای طرح محله‌محوری علاوه بر ایجاد رضایت ساکنان محله، امنیت محله را نیز افزایش داده و مشارکت مردم در حل مشکلات زیربنایی محلات تقویت شده است و همچنین حضور خیرین و سرمایه‌گذاری‌های اجتماعی در این طرح نقش مؤثری دارد.

استاندار قم با اشاره به نقش جهاددانشگاهی ادامه داد: این نهاد بازوی توانمند طرح محله‌محوری در استان است و در زمینه طراحی و پالایش برنامه‌ها نقش‌آفرینی داشته است و تلاش‌های جهادگران در این مسیر ارزشمند و قابل تقدیر است و زمینه پیشبرد اهداف فرهنگی و اجتماعی استان را فراهم کرده است.

وی در پایان تأکید کرد: همکاری بین دستگاه‌ها و نهادهای علمی و فرهنگی، مشارکت فعال مردم و بهره‌گیری از ظرفیت‌های نهادهایی همچون جهاددانشگاهی، موجب تقویت هم‌افزایی و توسعه مستمر برنامه‌های فرهنگی در استان خواهد شد.