آغاز نود و سومین گردهمایی معاونان فرهنگی جهاددانشگاهی در قم

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه نود و سومین گردهمایی معاونان فرهنگی کشور و مدیران سازمانهای تخصصی فرهنگی جهاددانشگاهی صبح سه شنبه در سالن شهید احمدیروشن دانشگاه قم با قرائت قرآن توسط میرزایی، قاری قرآن کریم و اجرای برنامه توسط مهدی کلانترزاده آغاز شد و با حضور جمعی از مقامات کشوری و استانی در فضای معنوی و رسمی دنبال شد.
در این رویداد، آیتالله علیرضا اعرافی، مدیر حوزههای علمیه کشور، مشاور وزیر و دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور، معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، رئیس جامعهالمصطفیالعالمیه (ص)، رئیس جهاددانشگاهی کشور، استاندار قم، تولیت مسجد مقدس جمکران، رئیس دانشگاه قم، معاون فرهنگی جهاددانشگاهی کشور، معاون هماهنگی و امور مجلس، معاون آموزش، سرپرست جهاددانشگاهی واحد قم، مدیران عامل ایکنا و ایسنا و جمعی از مسئولان فرهنگی و آموزشی حضور داشتند.
در ادامه برنامه، امضای تفاهمنامه مشترک میان جهاددانشگاهی و مدیریت حوزههای علمیه کشور، جامعهالمصطفی و مسجد مقدس جمکران بهعنوان یکی از محورهای اصلی این گردهمایی در دستور کار قرار گرفت که با هدف گسترش همکاریهای علمی، فرهنگی و تربیتی انجام خواهد شد.
رونمایی از پوستر پنجمین جشنواره ملی و نخستین جشنواره بینالمللی مهدویت نیز در حاشیه مراسم افتتاحیه انجام میشود تا مسیر برنامههای فرهنگی آینده جهاددانشگاهی با محوریت معارف مهدوی تبیین گردد.
برگزاری نشستهای هماندیشی پیرامون سیاستگذاری برنامههای فرهنگی و رسانهای، بررسی پیمایشهای افکارسنجی، تبیین رسالت فرهنگی جهاددانشگاهی، تشریح برنامههای دفتر مطالعات فرهنگی، پرسش و پاسخ تخصصی و معرفی طرح «شهر دانشجو» از دیگر برنامههای محوری این گردهمایی است.
همچنین پنلهای تخصصی مرتبط با فعالیتهای فرهنگی، آموزشی و رسانهای عصر امروز در سالنهای اندیشه و حکمت دانشگاه قم برگزار میشود و معاونان فرهنگی واحدها به ارائه تجربیات و بررسی الگوهای عملیاتی خواهند پرداخت.
گفتنی است نود و سومین گردهمایی معاونین فرهنگی کشور، رؤسای مراکز و سازمانهای تخصصی فرهنگی و نهمین گردهمایی مدیران شعب سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی طی روزهای ۲۹ و ۳۰ مهرماه به میزبانی واحد قم برگزار میشود.
