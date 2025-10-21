به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله علیرضا اعرافی پیش از ظهر سه شنبه در نود و سومین گردهمایی معاونین فرهنگی و رؤسای سازمانها و مراکز فرهنگی جهاد دانشگاهی اظهار کرد: جهاد دانشگاهی نهادی است برخاسته از بطن انقلاب اسلامی که با تکیه بر مردمی بودن و اتصال به دانشگاه، توانسته فضیلتها و کمالات علمی و فرهنگی را در کنار روحیه جهادی و نگاه کلان به توسعه کشور جمع کند.
وی افزود: این نهاد با ترکیب علم، حکمت، فناوری و روحیه انقلابی توانسته دستاوردهای ارزشمندی در عرصههای مختلف علمی و فرهنگی رقم بزند و مورد تأکید همیشگی رهبر معظم انقلاب قرار گیرد.
مدیر حوزههای علمیه کشور در ادامه با استناد به آیه ۱۰۸ سوره یوسف به تبیین شاخصهای مسیر رسالت فرهنگی پرداخت و گفت: نخستین شاخص، دعوت به خداوند با بصیرت و آگاهی است که نشان میدهد فعالیت فرهنگی فراتر از مادیات بوده و باید متوجه هدفی بلند و متعالی باشد.
وی تصریح کرد: شاخص دوم در این مسیر، آگاهی و بصیرت نسبت به مسیر و روشهای صحیح هدایت است و پیامبر اکرم (ص) نه تنها به سوی حق هدایت میکردند بلکه شیوههای متناسب و پسندیده را نیز ارائه میدادند و فعالیتهای فرهنگی امروز نیز باید با همین آگاهی شکل گیرد.
آیت الله اعرافی، عنصر سوم در این مسیر را ضرورت کار گروهی و شکلگیری زنجیره فرهنگی و منظومه فکری دانست و تأکید کرد: هیچ حرکت فرهنگی یا علمی نمیتواند به صورت فردی موفق باشد و حتی در مثال عاشورا نیز نقش شبکه و گروه فرهنگی مشخص و برجسته است.
وی با تأکید بر اهمیت اخلاص در کارهای علمی و فرهنگی افزود: هر اقدام مؤثر نیازمند حضور در عرصه معامله با خداست که برکات و لذتهای ویژهای به همراه دارد و باعث ارتقای کیفیت کار میشود.
مدیر حوزههای علمیه کشور همچنین به تأثیر تمدن غربی بر صحنه جهان اشاره کرد و گفت: این تمدن دارای مزایایی است که نباید نادیده گرفته شود، اما در بسیاری از ساحتها با نگاه ما فاصله دارد و باید هم منصفانه ارزیابی و هم نقد شود.
آیت الله اعرافی اضافه کرد: تولید نظریههای واسط برای پاسخ به پرسشهای نسل جوان اهمیت فراوانی دارد و نهادهای فرهنگی علاوه بر فعالیتهای علمی باید توانایی ارائه این نظریهها را داشته باشند.
وی یادآور شد: تفاوت شهید مطهری در توانایی استخراج نظریههای روشن از ذخایر دینی و علمی بود که به روش غیرمستقیم ذهن جامعه را روشن میکرد.
وی اظهار کرد: جهاد دانشگاهی با دستاوردهای علمی و فرهنگی خود جایگاهی مهم دارد و انتظار میرود با ادامه مسیر پژوهشی و باز کردن مرزهای جدید علم، نقش خود را در خدمت به مردم و ترویج پیام انقلاب اسلامی پررنگتر کند و این اجلاس نقطه آغاز تعاملات گستردهتر برای تحقق رسالتهای بزرگ باشد.
قم- مدیر حوزههای علمیه کشور بر نقش جهاد دانشگاهی در پیوند علم، فرهنگ و دانشگاه و تداوم روحیه جهادی در توسعه علمی و فرهنگی کشور تأکید کرد و آن را مأمور گشودن مرزهای نوین علم و فرهنگ خواند.
به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله علیرضا اعرافی پیش از ظهر سه شنبه در نود و سومین گردهمایی معاونین فرهنگی و رؤسای سازمانها و مراکز فرهنگی جهاد دانشگاهی اظهار کرد: جهاد دانشگاهی نهادی است برخاسته از بطن انقلاب اسلامی که با تکیه بر مردمی بودن و اتصال به دانشگاه، توانسته فضیلتها و کمالات علمی و فرهنگی را در کنار روحیه جهادی و نگاه کلان به توسعه کشور جمع کند.
نظر شما