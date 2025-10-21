به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین علی عباسی پیش از ظهر سه شنبه در نود و سومین گردهمایی معاونان فرهنگی و رؤسای سازمان‌ها و مراکز فرهنگی جهاددانشگاهی و نهمین گردهمایی مدیران شعب سازمان دانشجویان که در دانشگاه قم برگزار شد، بر نقش کلیدی جهاددانشگاهی در ارتقای سطح علمی کشور تأکید کرد و گفت: در دوران دفاع مقدس این نهاد انقلابی توانست جوانان پرشور دانشگاهی را به سمت تحقیقات کاربردی هدایت کند و بسیاری از پژوهش‌های مؤثر و کاربردی امروز حاصل همین حرکت‌های جهادی است.



وی افزود: فعالیت‌های علمی جهاددانشگاهی علاوه بر تولید علم، موجب ایجاد اعتماد به نفس و خودباوری در جامعه علمی کشور شده است و پیشرفت‌های چشمگیر ایران در حوزه‌های مختلف علمی که اکنون قابلیت ارائه در سطح جهانی را دارند، حاصل همین تلاش‌ها و باور به توانمندی داخلی بوده است.



رئیس جامعه‌المصطفی‌العالمیه تصریح کرد: مراکز علمی معتبر جهان در سال ۲۰۰۲ جایگاه ایران در تولید علم را رتبه ۴۸ اعلام کردند، اما این جایگاه طی ده سال به رتبه ۱۷ ارتقا یافت و اکنون با کسب رتبه چهاردهم در برخی حوزه‌ها، ایران حتی در میان ۱۰ کشور برتر علمی جهان قرار گرفته است.



حجت الاسلام عباسی با اشاره به اهمیت امیدآفرینی در میان جوانان بیان کرد: زنده نگه‌داشتن امید و تقویت باور به توانایی‌های داخلی از مهم‌ترین وظایف نهادهای علمی و فرهنگی کشور است. متأسفانه هنوز بسیاری از جوانان به ظرفیت‌های خود ایمان ندارند، در حالی که باور ما می‌توانیم، همواره مبنای فعالیت‌های جهاددانشگاهی بوده و موفقیت‌های کنونی نیز ریشه در همین اعتقاد دارد.



وی تأکید کرد: دو عنصر کلیدی خودباوری و اعتماد به نفس، اساس تمامی موفقیت‌ها در عرصه‌های مختلف از جمله دستاوردهای نظامی است و هر حرکت علمی و تحقیقاتی که به ثمر رسیده، حاصل اتکا به همین دو عامل بوده است.



رئیس جامعه‌المصطفی‌العالمیه همچنین با اشاره به جایگاه تمدن نوین اسلامی اظهار کرد: انقلاب اسلامی حامل گفتمان نوینی است که به دنبال ایجاد تمدنی مستقل و تأثیرگذار است و سلطه طولانی‌مدت غرب طی چند قرن گذشته تلاش کرده هرگونه چالش به این سلطه را سرکوب کند و از این منظر، تمام مشکلات غرب با ایران صرفاً اقتصادی نیست بلکه ایران را به عنوان رقیب تمدنی خود می‌بیند.



حجت الاسلام عباسی گفت: برای مقابله با این چالش تمدنی، کشور نیازمند نسلی خودباور و توانمند است تا بتواند پرچم‌دار گفتمان تمدنی نوین باشد و نقش مؤثر خود را در عرصه جهانی ایفا کند.