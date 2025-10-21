افزایش سرانه اماکن ورزشی با ۲۰ همت سرمایه گذاری بخش خصوصی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، هشتمین دوره فستیوال معماری و مردم با رویکرد تندرستی و ارتقا نشاط اجتماعی شهروندان همزمان با هفته تربیت بدنی و ورزش از شب گذشته در مجموعه فرهنگی و ورزشی انقلاب آغاز شد. در این فستیوال برای نخستین بار از طرح های سرمایه‌گذاری شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور رونمایی شد.

طرح‌های سرمایه گذاری شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور از جمله احداث هتل جدید ۴ ستاره، سالن اسکیت، صخره نوردی، آکادمی ورزش‌های ساحلی، مرکز پزشکی و ورزشی، سالن چند منظوره، مرکز ورزش های بومی و محلی و رایانه ای، استخر چهار فصل و ... با مشارکت بخش خصوصی در مجموعه های ورزشی آزادی، شهید شیرودی و انقلاب اجرا خواهد شد.

سید محمدعلی ثابت قدم مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در مراسم افتتاحیه این فستیوال در تشریح طرح های سرمایه‌گذاری شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور عنوان داشت: با اجرای این طرح ها که مشارکت بخش خصوصی را نیز به همراه دارد سرانه اماکن ورزشی در مجموعه های شاخص رشد بسیار خوبی خواهد داشت.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت زیرساخت ها در پیشرفت ورزش قهرمانی و همگانی اظهار داشت: در موضوع کمیت زیرساخت های ورزشی کشور، اقدامات زیادی صورت گرفته به گونه ای که نزدیک به ۱۲ هزار فضای ورزشی در سراسر کشور ساخته شده است، اما باید به این نکته توجه داشت که آیا به موازت کمیت به کیفیت فضاهای ورزشی نیز توجه شده است یا خیر؟!

ثابت قدم خاطرنشان کرد: کیفیت اصل و پایه معماری است. با توجه به حضور دکتر دنیامالی در وزارت ورزش و جوانان و تخصص ایشان به مباحث فنی و مهندسی در کنار ورزش، موجب می شود که در پروژه های ورزشی بیش از گذشته به موضوع کیفیت توجه شود.

مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در پایان مراسم هم در جمع خبرنگاران تعداد طرح های سرمایه گذاری شده از سوی این شرکت را بالغ بر ۷۰ بسته و حجم مادی آن را حدود ۲۰ همت اعلام کرد.