سومی تیم اسکیت رولبال پسران در جام جهانی امارات

تیم پسران اسکیت رولبال ایران موفق شد عنوان سومی جام جهانی را از آن خود کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی اسکیت رولبال پسران ایران در دیدار رده بندی هفتمین دوره جام جهانی امارات به مصاف مصر رفت. در این دیدار بسیار سخت، نفس‌گیر و پایاپای برابر بازیکنان موفق شدند، با پیروزی ۹ بر ۸ در وقت اضافه عنوان سومی جام جهانی رولبال را از آنِ خود کنند.

این مسابقه که در وقت قانونی با تساوی به پایان رسیده بود، به وقت اضافه کشیده شد و بازیکنان ایران با وجود فشار بدنی و روحی بالا، با تمرکز و غیرت مثال‌زدنی موفق شدند گل برتری را به ثمر برسانند و از سد مصر عبور کنند. ملی‌پوشان کشورمان در یکی از دشوارترین بازی‌های خود در این رقابت‌ها، تا آخرین لحظه جنگیدند و با این پیروزی ارزشمند، بر سکوی سوم جهان ایستادند.

محسن سیدعاشور، سلمان عربی، یاسین کارگر، سهیل بهرمانی و علی دیانت خواه توانستند گل‌های تیم ملی را در این دیدار به ثمر برسانند. پس از پایان مسابقه مجید هنرجو این موفقیت بزرگ را به بازیکنان و کادرفنی که تا ثانیه پایانی برای عنوان سومی جهان جنگیدند تبریک گفت.

