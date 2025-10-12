بررسی آخرین وضعیت عملیات نوسازی مجموعه ورزشی آزادی

به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین وضعیت نوسازی مجموعه ورزشی آزادی صبح امروز (یکشنبه ۲۰ مهر ماه) در نشستی با حضور وزیر ورزش و جوانان، مسئولان قرارگاه خاتم الانبیا و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی بررسی شد.

مهم ترین موضوع مورد بحث در این جلسه، حرکت منسجم‌تر برای تسریع بخشیدن به عملیات بازسازی مجموعه بود که از سوی دکتر احمد دنیامالی تاکید ویژه ای به آن شد.

طبق آخرین آمارهای اعلام شده، کار بازسازی این مجموعه تا کنون ۴۷ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

بر اساس این گزارش، وزیر ورزش وجوانان پیش‌تر خبر داده بود که تلاش‌ها بر این است تا پیش از اتمام سال جاری ورزشگاه آزادی برای برگزاری بازی های فوتبال آماده شود.

