صعود تیم دختران اسکیت رولبال به نیمه نهایی

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم دختران اسکیت رولبال صبح امروز (چهارشنبه) در مرحله یک چهارم هفتمین دوره جام جهانی امارات با نمایشی درخشان و اقتدار کامل، موفق شدند با نتیجه قاطع شانزده بر صفر تیم آرژانتین را شکست دهند و به مرحله نیمهنهایی مسابقات صعود کنند. بازیکنان این تیم با برتری فنی، هماهنگی بالا و حملات مؤثر، از ابتدا تا پایان مسابقه کنترل بازی را در اختیار داشتند و یکی از پرگلترین نتایج رقابتها را به ثبت رساندند.
شکیبا شعبانی، مهدیه مؤمنی، فاطمه ادیبی فر، مهلا مرادی، پرند خرمی، فاطمه عادل مهربان، پریماه عمیدیان، شقایق رحمانی و هستی دیزنگیان زننده گلهای تیم ایران در این دیدار بودند. بازیکنان تیم ملی ایران باید عصر امروز (چهارشنبه) در مرحله نیمهنهایی و در دیداری دشوار و سخت به مصاف یکی از تیمهای مدعی این جام یعنی کنیا بروند.
نظر شما