بازدید نمایندگان انجمن همبستگی ورزشی کشورهای اسلامی از اماکن ورزشی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته ملی المپیک، ناصر ایمن المجالی دبیر کل، فاطمه مسعود حیات، فجر جاسم حسن محمد، اشرف سید عبدالطیف از اعضای (ISSA) که جهت بررسی پیشنهاد میزبانی ایران برای بازی‌های ورزشی همبستگی کشورهای اسلامی وارد ایران شده‌اند روز گذشته بهمراه دبیر کل کمیته ملی المپیک با حضور در استادیوم آزادی تهران از مجموعه‌های تیراندازی، تیر و کمان، کشتی، وزنه برداری، والیبال، استخر قهرمانی و سالن ۱۲۰۰۰ نفری بازدید بعمل آوردند.

مسئولین مجموعه ورزشی آزادی تهران به‌همراه رؤسای فدراسیون‌های مربوطه در دیدار با نمایندگان اعزامی ISSA شرایط و امکانات موجود خود برای میزبانی را ارائه دادند.

بازدید از مجموعه‌های ورزشی واقع در بازار بزرگ ایرانمال در دستور کار هیات اعزامی بود که در همین خصوص زمین‌های پدل ایرانمال، بسکتبال سه نفره و ورزشگاه چند منظوره بام این مجموعه مورد بازدید قرار گرفت.