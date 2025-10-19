رونمایی از طرح های سرمایه گذاری در فستیوال معماری و مردم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، هشتمین دوره فستیوال معماری و مردم با رویکرد تندرستی و ارتقا نشاط اجتماعی شهروندان از فردا دوشنبه ۲۸ مهر تا جمعه ۲ آبان ۱۴۰۴ ساعت ۱۸ تا ۲۳ در مجموعه فرهنگی و ورزشی انقلاب (درب غربی) برگزار خواهد شد. قرار است در این فستیوال برای نخستین بار از طرح های سرمایه‌گذاری شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور رونمایی شود.

طرح‌های سرمایه گذاری شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور با مشارکت بخش خصوصی در مجموعه های ورزشی آزادی، شهید شیرودی و انقلاب اجرا خواهد شد. با اجرای این طرح ها مجموع مساحت زمین ها، اماکن ورزشی و فدراسیون ها در مجموعه ورزشی آزادی از ۵۹۰ به ۷۷۷ هزار متر مربع افزایش خواهد داد.

احداث هتل جدید ۴ ستاره، سالن اسکیت، صخره نوردی، آکادمی ورزش‌های ساحلی، مرکز پزشکی و ورزشی، سالن چند منظوره، مرکز ورزش های بومی و محلی و رایانه ای، استخر چهار فصل و ... از جمله طرح های در نظر گرفته شده در بسته‌های سرمایه‌گذاری شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور است.

قرار است در مراسم افتتاحیه که فردا دوشنبه برگزار می شود مدیران ورزش و روسای فدراسیون ها حضور داشته باشند.