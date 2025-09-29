دندانساز تجربی نداریم؛ بگویید دندانساز غیرمجاز!

به گزارش خبرنگار مهر، فرید هاشم نژاد، روز دوشنبه هفتم مهر ۱۴۰۴، در نشست خبری سی و دومین کنگره بین المللی جامعه و انجمن علمی دندانسازی ایران، گفت: این کنگره به یک برند ملی تبدیل شده و امیدواریم در سطح بین‌المللی نیز بدرخشد.

وی افزود: جامعه دندانسازان به دنبال عضویت در سازمان نظام پزشکی هستیم تا افراد شایسته صنف، به راحتی قابل شناسایی بشوند.

هاشم نژاد گفت: سلامت دهان و دندان حق همه مردم ایران است.

وی افزود: لفظ دندانساز تجربی که به کار می بریم، غلط است، باید عنوان این افراد را دندانساز غیرمجاز معرفی کرد.

هاشم نژاد ادامه داد: رشته پروتزهای دندانی از سال ۱۳۴۶ دانشگاهی شده و جریان آکادمیک این حرفه در کشور شکل گرفته است.

وی افزود: مسائلی در کشور وجود دارد که رشته پروتزهای دندانی را تحت الشعاع قرار می دهد.

هاشم نژاد ادامه داد: ما با دندانسازان تجربی تقابلی نداریم، زیرا ما آکادمیک و محق هستیم.

هاشم نژاد افزود: ۲۴۰۰ نفر ورودی دندانپزشکی و حدود ۸۰ تا ۹۰ نفر ورودی رشته پروتزهای دندانی داریم که متأسفانه این عدم تناسب بین این دو حرفه، مشکلاتی را برای نظام سلامت کشور به وجود می آورد.

وی گفت: وزارت بهداشت باید اجازه بدهد ظرفیت پذیرش دانشجوی رشته پروتزهای دندانی افزایش یابد.

هاشم نژاد افزود: دندانپزشکی یک علم چند وجهی است و دوران حکیم و حکیم باشی، گذشته است.

رضا ناهیدی دبیر علمی کنگره گفت: برای کنگره امسال، حدود ۱۰۰ مقاله دریافت کردیم که نهایتاً تعدادی پنل و سخنرانی انتخاب شده است.

وی افزود: امسال برای اولین بار در سالن اصلی کنگره فقط پنل های پرسش و پاسخ را به شکل ویژه ای خواهیم داشت.

ناهیدی گفت: سخنرانی ها در ۱۴ پنل انجام خواهد شد.

وی افزود: کنگره تلاش کرده به تکنولوژی‌های روز در حیطه دندانپزشکی و توجه به هوش مصنوعی، برنامه‌های خودش را پیش ببرد.

ناهیدی در واکنش به فعالیت دندانسازان تجربی، گفت: من کارشناس قوه قضائیه در پزشکی قانونی هستم و موارد تخلف را می بینم.

وی افزود: اصولی در درمان‌های دنددندانپزشکی و ساخت پروتزهای دندانی هست که اگر رعایت نشود، قطعاً با مشکلات زیادی در حوزه درمان دندان مواجه خواهیم شد.

امیر خانلری دبیر اجرایی کنگره گفت: کنگره سی و دوم از ۲۹ مهر تا دوم آبان ۱۴۰۴، در سالن همایش‌های رزمال برگزار خواهد شد.

وی افزود: امسال ما یکی از اولین برگزار کنندگان کنگره های علمی در چنین مکانی هستیم و ۴۰ شرکت تجهیزات دندانپزشکی در کنگره حضور خواهند داشت.

خانلری ادامه داد: در نمایشگاه، شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه دندانسازی حضور فعال خواهند داشت.

وی افزود: دندانسازی یک کار چند بُعدی است و ما باید مردم را از استانداردهای درمان آگاه کنیم.

حسینعلی ماهگلی رئیس هیئت مدیره انجمن علمی دندانسازی ایران گفت: کنگره امسال، اولین کنگره انجمن علمی دندانسازی ایران است که در کنار جامعه دندانسازی برگزار می کنیم.

وی افزود: هدف از برگزاری کنگره، ارتقای سطح علمی همکاران است و رشته دندانسازی در مقطع کارشناسی قرار دارد.

ماهگلی گفت: متأسفانه از کلمه تجربی، سوءاستفاده می شود و باید این افراد را دندانساز غیرمجاز دانست.

وی در ارتباط با پوشش بیمه‌ای پروتزهای دندانی، افزود: بیمه‌ها خیلی ورود نکرده اند و بیمه های تکمیلی هم در صدد پوشش بیمه‌ای این پروتزها هستند. اما، آنچه مسلم است اینکه، خدمات بیمه‌ای برای پروتزهای دندانی، کافی نیست.

در پایان این نشست، از پوستر کنگره رونمایی شد.