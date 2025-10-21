شهرکی: بذر کشت پاییزه کشاورزان سیستان و بلوچستان تامین شد

به گزارش خبرنگار مهر، اردشیر شهرکی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: با برنامهریزی انجامشده، علاوه بر تأمین ۳۰۰۰ تن بذر گواهیشده گندم، بیش از ۱۰ تن بذر دانههای روغنی و ۱۵ تن بذر شبدر نیز برای کشاورزان سیستان و بلوچستان تأمین شده است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان با اشاره به اقدامات انجامشده افزود: به منظور تضمین کیفیت بذر، تیمهای تخصصی به استان فارس اعزام و تولید بذر گواهیشده در شهرستانهای بمپور و ایرانشهر عملیاتی شد.
وی خاطرنشان کرد، با همکاری مراکز تحقیقاتی و بخش خصوصی، تامین بذر مورد نیاز کشت پاییزه برنامه ریزی شده است.
شهرکی تاکید کرد: تولید ارقام مقاوم به شوری و خشکی و حرکت به سمت خودکفایی بذری استان از اولویتهای اصلی ما در سال زراعی جدید است.
