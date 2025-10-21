https://mehrnews.com/x39nsC ۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۰۰ کد خبر 6630219 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۰۰ بسته خبری شبانه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان زاهدان - در بسته خبری امشب سیستان و بلوچستان به مهمترین رخدادهای این استان در تاریخ ۲۹ مهرماه ۱۴۰۴ می پردازیم. دریافت 12 MB کد خبر 6630219 کپی شد مطالب مرتبط از سنت تا سنتا؛ انقلاب دیجیتال در توزیع آرد سیستان و بلوچستان بسته خبری ۲۹ مهرماه خبرگزاری مهر استان کردستان انتصابات جدید در فرمانداریها و بخشداریهای سیستان و بلوچستان عزیزی: متصدی متخلف جایگاه سوخت نیکشهر به ۳۶ میلیارد جریمه محکوم شد دورکاری کارمندان سیستان و بلوچستان در پنجشنبه ها تمدید شد شهرکی: بذر کشت پاییزه کشاورزان سیستان و بلوچستان تامین شد برچسبها بسته خبری خبرگزاری مهر زاهدان
نظر شما