توضیح وزیر علوم درباره عدم ارائه خوابگاه به دانشجویان

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیمایی صراف در گفتگویی اعلام کرد: کجای دنیا دانشگاه‌های درجه یک و دو کشور یک ظرفیت بزرگی را در آموزش، خوابگاه و تغذیه باز می‌کنند که رایگان باشد.

وی ادامه داد: دانشجویان شاید یک چهاردهم و یا یک پانزدهم قیمت تمام شده تغذیه را پرداخت می‌کنند.

وزیر علوم در پاسخ به این سوال که دانشگاه‌ها باید در دفترچه اعلام کنند که خوابگاه ارائه نمی‌دهند گفت: دانشگاه‌ها اعلام می‌کنند که خوابگاه ارائه می‌دهند یا خیر.

وی در پاسخ به این سوال که برخی دانشگاه‌ها اعلام کرده‌اند که خوابگاه ارائه می‌دهند ولی از واگذاری خوابگاه خودداری کرده‌اند افزود: کدام دانشگاه اعلام کرده است که به شما که خوابگاه ارائه می‌دهم ولی خوابگاه ارائه نداده است؟ به من بگویید خودم برای وی خوابگاه می سازم.

سیمایی صراف در پاسخ به این سوال که آیا الان دانشگاه موظف نیست که به دانشجویان خوابگاه ارائه دهد؟ افزود: دانشگاه‌ها تعداد خوابگاه‌ها و شرایط واگذاری آن را اعلام می‌کنند اگر دانشگاه اعلام کرده است و دانشجویی خود را با توجه به شرایطی که اعلام شده واجد دریافت خوابگاه می‌داند، حتماً به دانشگاه مراجعه کند، و اگر نشد به خود من مراجعه کند.