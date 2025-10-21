به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی داود آبادی پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی و مدیران کل ستادی و اجرایی مرتبط با اصحاب رسانه اظهار کرد: شبکه ملی به‌هم‌پیوسته کشور در سه بخش تولید، انتقال و توزیع فعالیت دارد که شرکت‌های برق منطقه‌ای در بخش انتقال، وظیفه تأمین انرژی صنایع، انتقال، تبادل و ترانزیت انرژی را بر عهده دارند.

وی افزود: شرکت برق منطقه‌ای باختر یکی از ۱۶ شرکت برق منطقه‌ای کشور است که سه استان مرکزی، همدان و لرستان را تحت پوشش دارد و در حوزه ناترازی برق، نقش مهمی در مدیریت شبکه سراسری ایفا می‌کند.

داود آبادی تصریح کرد: نیاز مصرف برق کشور در پیک تابستان به ۸۰ هزار مگاوات رسید، در حالی‌که توان تولید نیروگاه‌های حرارتی و تجدیدپذیر حداکثر ۶۲ هزار مگاوات است و این اختلاف، ناترازی ۱۸ هزار مگاواتی را در شبکه ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: طی پنج سال اخیر، کشور با دوره‌ای از خشکسالی پیاپی مواجه بوده است و در نتیجه حدود ۱۵ هزار مگاوات از ظرفیت نیروگاه‌های برق‌آبی کشور، به‌ویژه در استان خوزستان، از مدار تولید خارج شده است.

داود آبادی افزود: بخش عمده محدودیت‌های صنعت برق طی سه سال گذشته ناشی از کاهش توان تولید نیروگاه‌های برق‌آبی است.

وی ادامه داد: اکنون بیشتر نیروگاه‌های حرارتی کشور گازی هستند و با اجرای طرح‌های سیکل ترکیبی، از حرارت خروجی توربین برای تولید برق بخار استفاده می‌شود که موجب افزایش بهره‌وری و کاهش آلایندگی است.

مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای باختر گفت: در برنامه هفتم توسعه کشور، احداث ۱۲ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر پیش‌بینی شده است که وزارت نیرو با هدف تسریع در رفع ناترازی، این عدد را به ۳۰ هزار مگاوات افزایش داده است.

وی افزود: تحقق هدف ملی نیروگاه‌های تجدیدپذیر با احداث هزار مگاوات در هر استان ممکن است، اما استان مرکزی با هدف‌گذاری ۵ هزار مگاوات، پنج برابر میانگین کشوری پیشتاز است.

داود آبادی با بیان اینکه اجرای این برنامه در استان مرکزی به‌صورت پلکانی و سه‌ساله طراحی شده است تصریح کرد: در سال دوم، ظرفیت یک‌هزار و ۸۰۰ مگاوات هدف‌گذاری شده و طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته، روند اجرایی پروژه‌ها به‌خوبی پیش می‌رود.

وی ادامه داد: استان مرکزی هم‌اکنون بالاترین تولید انرژی خورشیدی کشور را دارد و با تکمیل پروژه‌های در دست اجرا، ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی متصل به شبکه تا پایان سال به ۵۰۰ مگاوات می‌رسد.

داودآبادی تأکید کرد: توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر علاوه بر تأمین پایدار برق و کاهش ناترازی، نقش مؤثری در حفاظت از محیط‌زیست و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی خواهد داشت.