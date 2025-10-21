عباس نژاد: آموزش؛ رکن اساسی تغییر، تحولات و تحرک در جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عباس نژاد مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران، در نشست تخصصی گردهمایی مدیران و رؤسای آموزش دستگاه‌های اجرایی، در تشریح این خبر بیان داشت: در جهان امروز که جوامع متمدن با پیچیدگی‌های روزافزون مواجه اند، نیروی انسانی به عنوان یکی از منابع اصلی ثروت، نقش کلیدی در مدیریت، راهبری و هدایت آموزش برای شکل گیری تحولات بنیادین در جامعه ایفا می‌کند.

وی با اشاره به ضرورت بازنگری در سیاست‌های آموزشی افزود: برای دستیابی به توسعه پایدار، باید آموزش را از سطح انتقال دانش به سطح توانمندسازی اجتماعی ارتقا دهیم و این امر مستلزم طراحی برنامه‌هایی است که نه تنها مهارت‌های تخصصی، بلکه آگاهی‌های زیست محیطی و مسئولیت پذیری اجتماعی را در افراد تقویت کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران همچنین بر اهمیت تغییر رویکرد حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی به تصمیمات استراتژیک جدی، افزایش مشارکت در برنامه ریزی و نظارت بر پروژه‌های محیط زیست، تغییر الگوی مصرف و لزوم ارزیابی ردپای اکولوژیک در طراحی و برنامه ریزی و اجرای پروژه‌های مختلف عمرانی و خدماتی تاکید کرد و گفت: این رویکرد، مسیر تحول را هموارتر و مشارکت عمومی را گسترده‌تر می‌سازد.

گفتنی است؛ در پایان این نشست، بر ضرورت همکاری میان نهادهای آموزشی، سازمان‌های مردم نهاد و دستگاه‌های اجرایی برای تحقق اهداف آموزشی در حوزه محیط زیست و توسعه اجتماعی تأکید شد.