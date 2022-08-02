به گزارش خبرگزاری مهر، سید ابوالقاسم موسوی مدیرکل آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست در همایش منطقه‌ای مدیران منطقه دو حفاظت محیط زیست کشور اظهارکرد: با راه‌اندازی کارگاه‌های متعدد آموزشی و تهیه محتواهای آموزشی برای دهیاران، شوراها، شهرداری‌ها و سایر مجموعه‌ها در بخش آموزش با رویکرد عملیاتی ورود پیدا کرده و طرح‌های مختلفی را در تقویت برنامه‌های آموزشی در نظر بگیریم.

وی تجهیز و راه‌اندازی خانه‌های محیط زیست را در کشور یادآور شد و بیان کرد: سند ارتقای فرهنگ حفاظت محیط زیست، سند معتبری است که با بهره‌گیری از ظرفیت همه دستگاه‌ها باید اجرای آن را به شکل صحیح شاهد باشیم تا مشکلات و نارسایی‌های حوزه محیط زیست رفع شود.

مدیرکل آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه سخنان خود اظهار کرد: افزایش برنامه‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی، همراه کردن خانواده‌ها، جریان‌سازی و پرچمداری در تولید محتواهای زیست‌محیطی بسیار مهم و اساسی است.

موسوی فعالیت ۶۶۱ سمن دارای مجوز زیست‌محیطی را در کشور یادآور شد و تصریح کرد: ما از تشکل‌هایی که مجوزدار باشند، حمایت‌های لازم را انجام می‌دهیم و تا پایان سال آینده سعی ما بر این است تا در همه شهرها و روستاها خانه محیط زیست راه‌اندازی شود.

وی کار نظام‌مند در حوزه تشکل‌های مردم نهاد و حمایت مالی را از تشکل‌های فعال یادآور شد و گفت: اقتصادی کردن محیط زیست محور اصلی کار سازمان حفاظت محیط زیست است.