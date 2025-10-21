به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، شرکت ایکس (توئیتر سابق) از راهاندازی بازار خرید و فروش نامهای کاربری غیرفعال خبر داده و فهرست انتظاری برای کاربران ایجاد کرده است. این طرح به مشترکان پرمیوم امکان میدهد در ازای پرداخت حق عضویت، نامهای کاربری غیرفعال را خریداری کنند.
ایکس اعلام کرده دو نوع نام کاربری غیرفعال وجود دارد که شامل نامهای اولویتدار شامل نامهای کامل یا ترکیب چندکلمهای و نامهای نادر که معمولاً کوتاه، عمومی یا دارای اهمیت فرهنگی هستند.
کاربران اشتراکهای Premium Plus و Premium Business میتوانند بهتدریج برای خرید نامهای اولویتدار اقدام کنند. به گفته شرکت، نمونههایی مانند PizzaEater@ و GabrielJones@ در این فهرست قرار دارند. مالکیت این نامها تنها تا زمان فعال بودن اشتراک ادامه دارد و در صورت لغو، از کاربر بازپس گرفته میشود.
فرایند خرید نامهای نادر هنوز شفاف نیست. ایکس اعلام کرده بخشی از آنها از طریق عرضه عمومی یا دعوتنامه ارائه میشود. در این روش، چند کاربر میتوانند برای یک نام خاص درخواست دهند و شرکت هنگام انتخاب، تعامل و سابقه فعالیت کاربران را نیز بررسی میکند.
قیمت این نامها بر اساس محبوبیت، طول و اهمیت فرهنگی تعیین میشود.
