ماسک شکایت ۵۰۰ میلیون دلاری کارمندان سابق را تسویه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کارمندان شاکی این پلتفرم که قبلا توئیتر نام داشت مدعی بودند ۵۰۰ میلیون دلار حق سنوات آنها پرداخت نشده است.

وکلای ایکس و کارمندان سابق توئیتر از توافقی خبر دادند که در آن هر دو طرف از دادگاه تجدیدنظر خواسته بودند جلسه استماع را به تاخیر بیندازد تا آنها بتوانند به توافقی برای پرداخت مبلغی به کارمندان اخراجی دست یابند و شکایت حقوقی را پایان دهند. البته هنوز شرایط مالی این توافقنامه فاش نشده است.

ماسک پس از خریدن توئیتر در سال ۲۰۲۲ میلادی حدود شش هزار نفر از کارمندان آن را اخراج کرد و نام پلتفرم را به ایکس تغییر داد. پس از آن عده ای از کارمندان به دلیل اخراج و سنوات پرداخت نشده از ایکس شکایت کردند. در این میان هنوز چند شکایت از ایکس در دادگاه های کالیفرنیا و دلاور جریان دارد.

این توافق‌نامه، پرونده‌ی شکایت دسته‌جمعی را که توسط کورتنی مک‌میلیان، که پیش‌تر مسئول برنامه‌های مزایای کارکنان توییتر بود، و همچنین رونالد کوپر، مدیر عملیات آن در کالیفرنیا مطرح شده بود، حل و فصل می‌کند.

یک قاضی فدرال در سانفرانسیسکو در جولای ۲۰۲۴ شکایت کارکنان را رد کرد و آنها به دادگاه تجدید نظردر سانفرانسیسکو اعتراض کردند. دادگاه تجدیدنظر نیز قرار بود در تاریخ ۱۷ سپتامبر به استدلال‌های شفاهی رسیدگی کند.