  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۶

شهرزاد مظفر در همایش سالیانه فیفا سخنرانی می‌کند

سرمربی تیم ملی فوتسال زنان جهت حضور در همایش سالیانه فیفا به سوئیس سفر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون، شهرزاد مظفر سرمربی تیم ملی فوتسال به عنوان اولین نماینده زن فوتسال کشورمان در همایش سالیانه فیفا حضور دارد.

همایش سالیانه فیفا با حضور مدیران ارشد فیفا از جمله آرسن ونگر و پیر لوییجی کولینا و همچنین کلیه کارمندان فیفا امروز ۲۹ مهر ماه در زوریخ برگزار می‌شود که نام ایران با حضور شهرزاد مظفر در این رویداد معتبر جهانی دوباره درخشید.

مظفر که سال‌ها به عنوان یکی از چهره‌های پیشرو در توسعه فوتسال زنان شناخته می‌شود به همراه تیهانا نمچیچ سرمربی تیم ملی زنان کرواسی به عنوان سخنرانان این همایش انتخاب شده‌اند.

