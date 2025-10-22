به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، شهرزاد مظفر سرمربی تیم ملی فوتسال زنان ایران به عنوان اولین نماینده زن فوتسال ایران در همایش سالیانه فیفا حضور یافت. رویدادی که با حضور چهره‌های برجسته‌ای چون آرسن ونگر، پیرلوئیجی کولینا و.. برگزار می‌شود.

همایش سالیانه فیفا با حضور مدیران، کارشناسان و مربیان برجسته فوتبال و فوتسال جهان (رسن ونگر و پیر لوییجی کولینا) برگزار شد که نام ایران با حضور شهرزاد مظفر در این رویداد معتبر جهانی دوباره درخشید.

مظفر که سال‌ها به عنوان یکی از چهره‌های پیشرو در توسعه فوتسال زنان شناخته می‌شود حضور در این رویداد را تجربه‌ای ارزشمند و افتخارآفرین برای فوتسال زنان ایران دانست.

وی در خصوص حضور در این مراسم به عنوان نماینده فوتسال زنان ایران گفت: حضور حضور در جمع مدیران ارشد فیفا و چهره‌هایی مثل آرسن ونگر و کولینا نه‌تنها برای من، بلکه برای کل خانواده فوتسال بانوان ایران افتخار بزرگی است. این فضا فرصتی برای یادگیری، تبادل ایده‌ها و شناخت بهتر مسیر توسعه جهانی فوتسال است.

مظفر افزود: در این کارگاه مباحث مهمی درباره برنامه‌ریزی فنی، آموزش مربیان، استانداردهای بین‌المللی و آینده فوتسال مطرح می‌شود. برای من بسیار مهم بود که صدای فوتسال بانوان ایران هم در چنین جمعی شنیده شود.

سرمربی تیم ملی فوتسال زنان ادامه داد: کارگاه فنی پایان سال فیفا یکی از معتبرترین نشست‌های سالانه این نهاد جهانی است که در آن تمامی سطوح مدیریتی و کارشناسی از مدیران ارشد گرفته تا کارشناسان فنی گردهم می‌آیند تا درباره مسیر توسعه فوتبال و فوتسال جهان گفت‌وگو کنند. برای من مهم بود که در چنین همایش مهم و بزرگی صدای فوتسال بانوان ایران باشم.

شهرزاد مظفر اولین تخته بورد مربیگری خود و پیراهن تیم ملی ایران را به موزه فیفا اهدا کرد.