زمان برگزاری اردوی تیم ملی فوتسال زنان مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون، با اعلام شهرزاد مظفر سرمربی تیم ملی فوتسال بازیکنان زیر به اردوی تدارکاتی تیم ملی دعوت شدند.

فرزانه توسلی، نسترن مقیمی، مهتاب بنایی، مارال ترکمان (تهران)

فرشته کریمی، نسیمه سادات غلامی، فرشته خسروی، فاطمه رحمتی (هرمزگان)

سارا شیربیگی، الهام عنافچه، زهرا کیانی، شیرین صفار، عاطفه برقی، زهرا لطف آبادی (خوزستان)

مهسا کمالی، طاهره مهدی پور، مهدیه محمودی نیا (کرمان)

اردوی فوق از ۲ تا ۱۴ آبان در مرکز ملی فوتبال برگزار می‌شود.

جام جهانی فوتسال بانوان ۲۰۲۵ فیلیپین از ۲۱ نوامبر تا ۷ دسامبر (۳۰ آبان تا ۱۶ آذر) در قالب ۴ گروه ۴ تیمی به میزبانی فیلیپین در شهر مانیل برگزار می‌شود و ملی‌پوشان کشورمان در نخستین گام در تاریخ دوم آذر به مصاف برزیل می‌روند.

گروه بندی مسابقات به شرح زیر است:

گروهA : فیلیپین-لهستان-مراکش-آژانتین

گروه B: اسپانیا-کلمبیا-تایلند-کانادا

گروهC :پرتغال-تانزانیا- ژاپن-نیوزیلند

گروه D:برزیل-ایران-ایتالیا-پاناما

برنامه زمانبندی کامل این رقابت‌ها به شرح زیر است:

*یکشنبه دوم آذر

برزیل – ایران (ساعت ۱۹:۳۰)

*چهارشنبه ۵ آذر

پاناما – ایران (ساعت ۱۸)

*شنبه ۸ آذر

ایران – ایتالیا (ساعت ۱۷)

دو تیم برتر از هر گروه راهی مرحله یک‌چهارم نهایی می‌شوند.

مرحله یک چهارم نهایی از ۱۰ تا ۱۱ آذر نیمه نهایی ۱۴ آذر برگزار می‌شود. همچنین دیدارهای رده بندی و فینال این رقابت‌ها روز یکشنبه ۱۶ آذر برگزار می‌شود.