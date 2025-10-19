به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون، شهرزاد مظفر درباره روند آماده‌سازی تیم ملی فوتسال زنان گفت: در اردوهای اخیر تمرکز ویژه‌ای روی کارهای تاکتیکی داشتیم. برنامه‌های متنوعی از نظر دفاعی، هجومی و انتقالی طراحی و در تمرینات به بازیکنان منتقل شده بود. علاوه بر بخش فنی روی آمادگی بدنی و ذهنی بازیکنان هم به‌صورت فشرده کار کردیم. با این حال تا قبل از این اردو هیچ‌کدام از این تمرین‌ها در شرایط واقعی مسابقه به محک گذاشته نشده بود و از همین جهت دیدار با تیم ملی روسیه فرصت بسیار مهمی برای ما بود تا ببینیم تا چه اندازه توانسته‌ایم آنچه در تمرین آموخته‌ایم را در بازی پیاده کنیم.

نیمه اول دشوار، نیمه دوم امیدوارکننده

وی درباره عملکرد تیم در نخستین بازی گفت: در بازی اول، طبیعی بود که با توجه به چند ماه فاصله از مسابقات بین‌المللی کمی زمان نیاز داشتیم تا به ریتم مسابقه برگردیم. در نیمه نخست دو گل دریافت کردیم اما هرچه از زمان بازی گذشت تیم بهتر و منسجم‌تر شد. در نیمه دوم تسلط بازیکنان بر جریان مسابقه بیشتر شد ارتباط بین خطوط بهتر شد و در نهایت توانستیم بازی را برگردانیم. این روند نشان داد که تیم از نظر ذهنی نیز در مسیر درستی قرار دارد.

اصلاح و اجرای دقیق در بازی دوم

سرمربی تیم ملی ادامه داد: در فاصله بین دو بازی با آنالیز دقیق عملکرد خودمان و تیم روسیه، روی جزئیات کار کردیم. به بازیکنان توضیح دادیم که کدام تصمیم‌ها باید اصلاح شود و کدام نقاط قوت را باید تقویت کنیم. تمرین متمرکزی بین دو بازی برگزار کردیم که محور آن، شناخت الگوی بازی روسیه، نحوه دفاع در برابر چرخش‌های سریع و استفاده از فضاهای خالی در ضدحملات بود. خوشبختانه بازیکنان با دقت به نکات فنی گوش دادند و توانستند در بازی دوم آن‌ها را به‌خوبی اجرا کنند. نتیجه هم نشان داد که تیم از بازی اول درس گرفته و توانسته خودش را سریع‌تر با شرایط وفق دهد.

رضایت از همه بازیکنان و فرصت برابر برای محک خوردن

مظفر با ابراز رضایت از عملکرد شاگردانش گفت: در این اردو، هدف ما این بود که همه بازیکنان در شرایط مسابقه قرار بگیرند. خوشحالم که هر ۱۵ بازیکنی که همراه تیم به روسیه آمدند فرصت بازی پیدا کردند. در بازی اول فرزانه بودی درون دروازه قرار گرفت و در بازی دوم نیمه نخست مهدیه محمودی‌نیا و نیمه دوم زهرا لطفی‌نیا در چارچوب بودند. این موضوع برای ما اهمیت زیادی داشت چون توانستیم عملکرد بازیکنان را در موقعیت‌های مختلف و برابر حریف قدرتمندی مانند روسیه ارزیابی کنیم. این بازی‌ها به ما شناخت بهتری از وضعیت فنی و ذهنی بازیکنان داد و قطعاً در انتخاب‌های نهایی برای جام جهانی مؤثر خواهد بود.

پیروزی تاریخی در خاک روسیه

وی درباره ارزش نتیجه به‌دست‌آمده گفت: نتیجه‌ای که در روسیه گرفتیم برای من بسیار ارزشمند بود. اینکه توانستیم در خاک روسیه، تیم ملی این کشور را شکست دهیم، اتفاق مهمی در تاریخ فوتسال بانوان ایران است. تا آنجا که به یاد دارم، پیش از این هیچ‌گاه در روسیه موفق به شکست این تیم نشده بودیم. شاید تنها یک‌بار، سال‌ها پیش، و آن هم زمانی که خودم سرمربی تیم بودم، چنین نتیجه‌ای رقم خورده بود و در سایر دیدارها معمولاً یا مساوی کرده بودیم یا شکست خورده بودیم. بنابراین کسب یک تساوی و یک پیروزی در خاک روسیه، نتیجه‌ای درخشان و بسیار امیدوارکننده است و به همه ما نشان داد که در مسیر درستی قرار داریم.

قدردانی از تلاش بازیکنان و برنامه‌ریزی برای گام‌های بعدی

مظفر در پایان گفت: واقعاً از عملکرد بازیکنانم رضایت کامل دارم. همه‌ی آن‌ها با تمرکز، تعهد و انگیزه بالا در زمین حاضر شدند و از جان مایه گذاشتند. بازیکنان نشان دادند که شایسته پوشیدن پیراهن تیم ملی هستند و برای موفقیت ایران تلاش می‌کنند. همچنین از کادر فنی، پزشکی و پشتیبانی تشکر می‌کنم که در طول اردو زحمات زیادی کشیدند. امیدوارم پیش از آغاز جام جهانی بتوانیم چند بازی تدارکاتی دیگر هم برگزار کنیم، چون هر دیدار بین‌المللی برای ما فرصتی است تا تجربه‌مان را بیشتر و نقاط ضعف‌مان را برطرف کنیم. مسیر آماده‌سازی به‌خوبی پیش می‌رود و هدف همه ما فقط یک چیز است؛ اینکه در جام جهانی با تمام توان و افتخار از نام ایران دفاع کنیم.