شروع طوفانی تیم فوتسال دختران در بحرین با شکست هنگ کنگ

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات فوتسال دختران بازیهای آسیایی جوانان، از امروز اول آبان ماه در سالن شهر ورزشی خلیفه کشور بحرین آغاز شد.
تیم فوتسال دختران ایران که با انگیزههای زیاد به این مسابقات آمده در اولین بازی خود از ساعت ۱۷:۳۰ به وقت محلی، به مصاف هنگکنگ رفت.
فاطمه شریف سرمربی تیم ایران، در ابتدای بازی فاطمه شکرانی، نیایش رحمانی، طناز باقری، هدیس یاری و نرگس امیرحسینی را به میدان فرستاد.
شاگردان فاطمه شریف در یک بازی برتر موفق شدند با نتیجه ۶ بر صفر از سد حریف خود بگذرند.
گلهای ایران در این بازی را زهرا امینی در دقیقه ۱۶ و حدیث یاری در دقیقه ۱۹ نیمه اول و همچنین نفیسه محمدی در نیمه دوم و دقیقه ۲۱ روی یک کاشته دیدنی، نیایش رحمانی در دقیقه ۲۶، سارینا زارععقیقی در دقیقه ۲۷ و طناز باقری در دقیقه ۳۶ به ثمر رساندند.
دختران جوان ایران با این برتری و با ۳ امتیاز در صدرجدول ردهبندی رقابتها قرار گرفتند.
در دیگر دیدار امروز دو تیم چین و چینتایپه از ساعت ۱۵ به وقت محلی با قضاوت تیم داوری ایران متشکل از زری فتحی، گلاره ناظمی و زهرا رحیمی به مصاف یکدیگر رفته بودند که این بازی با تساوی ۱-۱ به پایان رسید.
تیم جوانان دختران ایران در دومین بازی خود فردا (جمعه) دوم آبان ماه، از ساعت ۱۲:۳۰ به مصاف بحرین میزبان رقابتها میرود.
این دوره از رقابتها با حضور ۵ تیم ایران، بحرین، چینتایپه، هنگکنگ و چین برگزار میشود که تیمها به صورت دورهای به دیدار هم میروند.
در پایان این مرحله چهار تیم به نیمهنهایی صعود میکنند که تیم اول این مرحله با تیم چهارم و تیم دوم این مرحله با تیم سوم به مصاف هم میروند تا تکلیف تیمهای فینالیست و تیمهایی که به ردهبندی میروند مشخص شود.
