به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، فریده شجاعی در مراسم بدرقه تیمهای ملی فوتسال دختران و پسران جوانان ایران به بازیهای آسیایی بحرین گفت: قبل از هر چیز رویداد بزرگ هفته یعنی انتخاب خانم جعفری به عنوان سرمربی برتر فوتبال بانوان در آسیا و سالار آقاپور برای بازیکن سال فوتسال آسیا را تبریک میگویم.
وی تصریح کرد: امیدوارم چنین موفقیتهایی برای تیمهای مختلف ایران تکرار شود. از نزدیک شاهد بودم که خانم شریف و همکارانشان و همینطور علی صانعی و همکارانشان چقدر زحمت میکشیدند.
نایب رئیس بانوان فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: مسابقات بحرین برای اولین بار است در این رده در آسیا برگزار میشود. در این مسابقات تمام رشتههای ورزشی شرکت کرده و اولین تجربه خود را کسب میکنند. این مسابقات از جذابیت خاصی برخوردار است و رویدادی منحصر به فرد برای شما محسوب میشود. از حمایتهای مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال تشکر کرده و برایتان سفر خوبی را آرزو میکنم.
