عاطفه رضایی مربی فوتسال زنان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره‌ی دیدارهای تدارکاتی اخیر تیم ملی با روسیه اظهار داشت: فکر می‌کنم پس از اردوهای متعددی که تیم ملی پشت سر گذاشت این بازی‌ها فرصت خوبی بود تا تیم محک زده شود. به هر حال تیم روسیه یکی از تیم‌های قدرتمند اروپایی است و بازی مقابل آن‌ها از نظر ایجاد انگیزه می‌توانست به تیم ما کمک زیادی کند.

وی افزود: شنیده‌ام تیم روسیه در این دیدارها دست به جوانگرایی زده و برخی از بازیکنان باسابقه‌اش حضور نداشتند. با این حال طبق گفته بازیکنان ما که با آنها صحبت کردم این نسل جدید تیم ملی روسیه نیز عملکرد بسیار خوبی داشت. در مجموع دو بازی مفید برای تیم ملی بود؛ چرا که هم کادر فنی توانست ارزیابی دقیقی از وضعیت تیم به دست آورد و هم بازیکنان در شرایط مسابقه واقعی قرار گرفتند. نتیجه به‌دست‌آمده هم چندان بد نبود.

رضایی در ادامه درباره دیدارهای احتمالی تیم ملی با بحرین و مراکش هم گفت: با توجه به اینکه شناخت زیادی از این تیم‌ها ندارم، بنابراین به راحتی هم نمی‌توان نظر دقیقی هم داشته باشم؛ اما مطمئناً اگر فدراسیون به دنبال برگزاری چنین بازی‌هایی است این تصمیم با نظر کادر فنی گرفته شده است. شهرزاد مظفر پیش‌تر سرمربی تیم ملی کویت بوده و قطعاً شناخت خوبی از تیم‌های منطقه دارد.

وی با اشاره به دیدارهای دوستانه با روسیه خاطرنشان کرد: این دو بازی در مقایسه با دیدارهایی که تیم ملی در یکی دو سال اخیر انجام داده بود قابل‌قبول‌تر و پربارتر بود. البته همیشه از تیم ملی انتظار زیادی وجود دارد ولی باید واقع‌بین بود و شرایط واقعی تیم را در نظر گرفت. زمانی می‌توانیم انتظار درخشش در جام جهانی را داشته باشیم که واقعاً برای آن سرمایه‌گذاری کرده باشیم. وقتی تیم سال‌ها نادیده گرفته می‌شود و تنها دلخوشی‌اش حضور در تورنمنت‌های معمولی مانند کافا است انتظار قهرمانی در جهان چندان منطقی نیست.

رضایی درباره‌ی دیدارهای تدارکاتی آینده با لهستان و کانادا نیز گفت: گویا بازی با این دو تیم قطعی شده است. بدون شک هر دوی آن‌ها از تیم‌های قدرتمند هستند و بازی با آن‌ها برای ما مفید خواهد بود. با این حال زمان برگزاری این مسابقات چندان مناسب نیست. اگر این دیدارها در حال حاضر برگزار می‌شد می‌توانست اثر مثبتی داشته باشد ولی وقتی تنها ده روز تا آغاز رسمی جام جهانی قرار است این بازی‌ها انجام شود تأثیر آن کمتر خواهد بود.

این کارشناس فوتسال با اشاره به قرعه دشوار ایران در جام جهانی اظهار داشت: بدون تردید با تیم‌های قدرتمندی مانند ایتالیا و برزیل روبه‌رو خواهیم شد. امیدوارم بتوانیم با همین ترکیب فعلی نتایج خوبی بگیریم و بازی‌های جذابی را به نمایش بگذاریم. با وجود دشواری قرعه بازیکنان ما انگیزه‌ی زیادی دارند و با توانایی‌هایی که در کادر فنی و بازیکنان وجود دارد احتمال صعود از مرحله مقدماتی نیز است. البته باید بپذیریم که در سال‌های اخیر کار خاصی برای تیم ملی انجام نشده است.

رضایی درباره‌ی عملکرد بازیکنان جوان هم گفت: مارال ترکمان یکی از بازیکنان تأثیرگذار تیم است که نشان داد اگر به بازیکنان جوان فرصت داده شود می‌توان در آینده از آن‌ها بهره‌برداری خوبی کرد. او هم در جام ملت‌های آسیا و هم در دو بازی اخیر عملکرد درخشانی داشت و در سطح باشگاهی نیز همیشه موفق بوده است.

وی در پایان به وضعیت لیگ فوتسال اشاره کرد و افزود: لیگ امسال دیر آغاز شد. زمانی می‌توانیم از لیگ برای تقویت تیم ملی استفاده کنیم که مسابقات زودتر شروع شوند تا کادر فنی بتواند از میان بازیکنان در حال مسابقه بهترین‌ها را انتخاب کند. اما امسال چنین فرصتی فراهم نشد و سرمربی تیم ملی ترکیب خود را بر اساس شناخت قبلی انتخاب کرد. در حال حاضر ۱۲ تیم در لیگ حضور دارند؛ چهار تیم در صدر جدول برای قهرمانی می‌جنگند، چهار تیم دیر بسته شده‌اند و از حالا مشخص است که نمی‌توانند جزو مدعیان باشند. از چهار هفته‌ای که گذشته نیز اتفاق تازه‌ای در لیگ ندیده‌ایم و به نظر می‌رسد در ادامه نیز تغییر خاصی رخ نخواهد داد.