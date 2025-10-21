نتایج نهایی پذیرش کاردانی دانشگاه علمی کاربردی ۱۴۰۴ اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی رشته محل‌های متمرکز و شرایط خاص پذیرش دوره‌های کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای «ناپیوسته» نظام آموزش مهارتی مهرماه سال ۱۴۰۴ دانشگاه جامع علمی کاربردی امروز سه شنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۴ در سایت سازمان سنجش اعلام شد.

متقاضیانی که در پذیرش دوره‌های کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای «ناپیوسته» نظام آموزش مهارتی مهرماه سال ۱۴۰۴ دانشگاه جامع علمی ‌کاربردی ثبت‌نام و شرکت کرده‌اند، می‌توانند نتیجه پذیرش نهایی رشته‌های مختلف تحصیلی مطابق ضوابط مربوط به گزینش متمرکز و شرایط خاص هر یک از گروه‌های آموزشی دوره‌های مذکور بر اساس اولویت کدرشته محل‌های انتخابی و ظرفیت‌های تخصیص داده شده به هر سهمیه، گزینش شده و اسامی پذیرفته‌شدگان را که در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش قرار گرفته است، مشاهده کنند.

پذیرفته‌شدگان لازم است برای اطلاع از تاریخ دقیق ثبت‌نام و انتخاب واحد از امروز سه شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۴ به درگاه اطلاع رسانی دانشگاه جامع علمی‌کاربردی به نشانی www.uast.ac.ir مراجعه و مطابق دستورالعمل مربوط نسبت به بارگذاری مدارک خود اقدام کنند.