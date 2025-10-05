به گزارش خبرنگار مهر، اسامی معرفیشدگان چند برابر ظرفیت کدرشتهمحلهای دارای «شرایط خاص» دورههای کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفهای «ناپیوسته» و مهندسی فناوری و دوره های کارشناسی حرفهای «ناپیوسته» نظام آموزش مهارتی مهرماه سال ۱۴۰۴ دانشگاه جامع علمی کاربردی در سایت سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شد.
متقاضیانی که اسامی آنان در درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش به عنوان معرفیشدگان چند برابر ظرفیت رشتههای دارای شرایط خاص (تضمین اشتغال) در پذیرش دورههای کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفهای «ناپیوسته» و مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفهای «ناپیوسته» نظام آموزش مهارتی مهرماه سال ۱۴۰۴ دانشگاه جامع علمی کاربردی درج شده است، می توانند از روز دوشنبه ۱۴ مهرماه برای اطلاع از مدارک مورد نیاز، زمان و محل مصاحبه، معاینه و صلاحیتهای عمومی به درگاه اطلاع رسانی دانشگاه جامع علمی کاربردی به نشانی www.uast.ac.ir مراجعه کنند.
ضمناً عدم مراجعه برای شرکت در مراحل فوق، به منزله انصراف متقاضی از گزینش در کدرشتهمحل یا رشتهمحلهای انتخابی مربوط تلقی میشود و فرصت دیگری برای انجام مراحل مذکور وجود نخواهد داشت و هیچ تقاضایی قابل پذیرش نیست. لذا به متقاضیان تاکید میشود که در مهلت مقرر تعیین شده به محل ذیربط مراجعه کنند.
به هنگام گزینش نهایی در هر کدرشته محل اعلام شده در این اطلاعیه، متقاضیانی شرکت داده خواهند شد که نتیجه مصاحبه و سایر مراحل گزینش آنان توسط مراجع ذیربط تایید شود.
