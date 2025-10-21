به گزارش خبرنگار مهر، روز سهشنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۴، بورس تهران در حالی به کار خود پایان داد که شاخص کل با وجود نوسانات محدود در محدودههای مثبت و منفی، در نهایت با کاهش ۴,۳۹۵ واحدی در سطح ۳,۰۵۲,۲۸۱ واحد ایستاد. این سطح، پس از دو روز معاملات متعادل، نشانگر نوعی احتیاط و انتظار در بازار است که در محدودهای بین ۳ میلیون تا ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد در حال استقرار است.
تحلیل رفتار بازار نشان میدهد که هرچند در هفته گذشته شاخص برای نخستینبار پس از مدتها به بالای تراز ۳ میلیون واحدی بازگشته بود، اما عرضهها در سطوح بالاتر شدت گرفته و در چند رفتوبرگشت، عدد ۲ میلیون و ۹۷۲ هزار واحد را نیز لمس کرد. با این حال، حمایتهای پیاپی بازارساز از مسیر شاخص نگذاشت بازار به زیر این سطح سقوط کند و دوباره در روز یکشنبه به سطح ۳ میلیون و ۹۳ هزار واحد صعود کرد. تثبیت در بالای مرز ۳ میلیون واحد اکنون بهمنزله نقطه تعادلی تازه برای بازار عمل کرده است، هرچند سایه ابهامات ژئوپلتیکی و شرایط متغیر نرخ ارز همچنان بازار سهام را در وضعیت پرریسک نگاه میدارد.
افت شاخص کل و رشد شاخص هموزن؛ چرخش آرام به سمت سهمهای کوچک
در طول معاملات امروز، شاخص کل بورس تهران با کاهش ۴,۳۹۵ واحدی معادل ۰.۱۴ درصد به عدد ۳,۰۵۲,۲۸۱ واحد رسید. همزمان، شاخص هموزن که نشانگر وضعیت عمومیتر کل نمادهاست، با رشد ۳۰۶ واحدی معادل افزایش ۰.۰۳ درصدی، سطح ۸۹۳,۱۸۹ واحد را ثبت کرد. این واگرایی خفیف میان دو شاخص، از تقویت تقاضا در سهمهای کوچکتر و هموزن حکایت دارد.
شاخص قیمت هموزن نیز با رقم ۴۴۷,۰۶۳ واحد رشد ۱۵۳ واحدی را تجربه کرد، در حالی که شاخص آزاد شناور با افت ۱,۴۰۱ واحدی در سطح ۳,۸۵۸,۳۵۷ واحد ایستاد. شاخص بازار اول ۲,۴۰۰,۲۸۶ و شاخص بازار دوم ۵,۶۳۶,۴۸۷ واحد را ثبت کردند که هر دو با کاهش بهترتیب ۱,۴۴۱ و ۱۴,۱۴۹ واحد همراه بودند.
ارزش بازار کل بورس تهران به ۹۱,۴۱۶,۸۳۱ میلیارد ریال رسید و تعداد معاملات ثبتشده تا ساعت ۱۳:۱۶ بالغ بر ۴۶۴,۲۹۴ فقره بود. ارزش کل معاملات امروز در بازار نقدی ۱۵۰,۳۸۳ میلیارد ریال و حجم دادوستدها ۳۰.۹۵۴ میلیارد سهم گزارش شد.
بررسی ارزش و جریان نقدینگی؛ افزایش محسوس ورود پول حقیقی
ارزش معاملات خرد بازار امروز به رقم ۱۲,۱۷۵ میلیارد تومان رسید که به نسبت روز گذشته اندکی بهبود داشت. دادههای ورود و خروج نقدینگی بیانگر ورود ۵۵ میلیارد تومان پول حقیقی از مسیر فروش حقوقیها و خروج ۶۹۷ میلیارد تومان نقدینگی از صندوقهای درآمد ثابت بود.
در مجموع، سرانه خرید حقیقیها ۸۳.۱ میلیون تومان و سرانه فروش ۸۲.۹ میلیون تومان برآورد شد که این تعادل نسبی میان خرید و فروش حقیقیها از فضای انتظاری بازار حکایت دارد.
در پایان معاملات، ۱۲۱ نماد در صف خرید و ۷۸ نماد در صف فروش قرار داشتند که ارزش صفهای خرید و فروش بهترتیب ۴۴۵ و ۳۳۸ میلیارد تومان بود. از میان نمادهای فعال، ۱۹۸ سهم در محدوده مثبت و ۲۵۰ نماد در محدوده منفی بدون صف معامله شدند.
نمادهای مؤثر بر شاخص کل؛ نقش متضاد فولاد و پالایشگاهها
بررسی اثرگذاری نمادها بر شاخص کل نشان میدهد سهام «شپنا»، «شتران» و «پارسان» بیشترین نقش حمایتی را در رشد شاخص داشتند، درحالیکه «فولاد»، «میدکو»، «خودرو» و «وبملت» با افت قیمت، شاخص را در مسیر کاهشی نگه داشتند.
نماد «فولاد» با ۲,۱۰۳ واحد کاهش بزرگترین اثر منفی را بر شاخص گذاشت و در نقطه مقابل، «شپنا» با ۲,۰۵۸ واحد اثر مثبت، بیشترین نقش در تعدیل افت شاخص داشت.
پرتراکنشها در بورس؛ خودروییها و پالایشیها در صدر
در فهرست نمادهای پرتراکنش بورس، کماکان خودروییها پیشتاز بودند.
ایرانخودرو (خودرو) با ثبت ۷.۳۶ میلیارد سهم معاملهشده در ۴۶,۸۲۴ نوبت و افت ۲.۰۸ درصدی به قیمت ۵۱۸ ریال رسید.
سایپا (خساپا) نیز با حجم ۱.۹۴ میلیارد سهم و افت ۲.۰۲ درصدی، در قیمت ۴۸۴ ریال بسته شد.
بانک ملت (وبملت) سومین نماد پرتراکنش بود که با افت ۰.۹۲ درصدی و ۱۱,۸۳۲ معامله به قیمت ۱,۱۸۹ ریال رسید.
در میان نمادهای مثبت، پالایشیها چهره شاخص امروز بودند؛ شپنا با رشد ۲.۵۲ درصدی و شتران با افزایش ۲.۹۴ درصدی از اقبال بالایی در میان سهامداران برخوردار بودند.
وضعیت فرابورس؛ افت جزئی شاخص کل و رشد هموزن
شاخص کل فرابورس ایران نیز امروز با کاهش ۱۸ واحدی معادل ۰.۰۷ درصد به عدد ۲۶,۹۹۵ واحد رسید. در مقابل، شاخص هموزن فرابورس با افزایش ۱۷۴ واحدی معادل ۰.۱۲ درصد در سطح ۱۵۱,۲۶۶ واحد قرار گرفت. ارزش کل معاملات در بازارهای اول و دوم فرابورس ۱,۲۵۴,۵۲۶ میلیارد ریال بود. تعداد معاملات ۲۰۰,۶۹۱ فقره و حجم دادوستد بیش از ۱۱.۵۵ میلیارد سهم گزارش شد.
در بخش نمادهای اثرگذار، سهم «بپاس» بیشترین تأثیر منفی با ۳۳ واحد کاهش را بر جای گذاشت، در حالی که «کگهر»، «فجهان» و «شاوان» در میان نمادهای مؤثر مثبت دیده شدند.
پرتراکنشهای فرابورس؛ برتری فزر و کرمان
در بازار فرابورس، پویازرکان آقدره (فزر) با قیمت پایانی ۸۰,۰۰۰ ریال و افت ۰.۸۱ درصدی در صدر پرتراکنشها قرار گرفت. پس از آن، سرمایهگذاری توسعه و عمران استان کرمان (کرمان) با ۴,۷۶۲ معامله و رشد ۱.۴ درصدی به قیمت ۱,۰۱۱ ریال دومین نماد پرتراکنش روز بود.
در رتبههای بعدی، کیسون، بهپاک و انتخاب قرار گرفتند. فضای کلی فرابورس نیز مشابه بورس تهران ترکیبی از نوسانات محدود و تحرک اندک نقدینگی بود.
تثبیت بازار در محدوده تعادلی با نگاه محتاطانه سرمایهگذاران
بازار سهام در روز سهشنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۴ با وجود افت جزئی شاخص کل و رشد ملایم شاخص هموزن، چهرهای متعادل و بدون هیجان از خود نشان داد. تحرکات اخیر در حوالی سطح ۳ میلیون واحد نشان میدهد که بازار پس از دورهای از کاهشهای ممتد در حال آزمودن نواحی حمایتی و مقاومتی جدید است. عبور از مقاومت ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار واحدی میتواند چشمانداز تازهای برای موج صعودی در نیمه دوم پاییز ترسیم کند، هرچند دستیابی به آن نیازمند رشد حجم معاملات، افزایش ورود پول حقیقی و کمرنگتر شدن ریسکهای غیراقتصادی است.
