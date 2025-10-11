رشد بورس در اولین روز هفته

به گزارش خبرنگار مهر، روز شنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۴ معاملات بورس تهران در حالی به پایان رسید که شاخص کل بورس اوراق بهادار با افزایش ۲۴,۴۲۶.۷۵ واحدی معادل ۰.۸۳ درصد در سطح ۲,۹۵۰,۴۸۶.۳۵ واحد ایستاد.

با وجود شدت گرفتن عرضه‌ها در نزدیکی مقاومت ۳ میلیون واحدی، حمایت محسوس بازارساز مانع از افت شاخص شد و بازار در محدوده‌ای باثبات به کار خود پایان داد.

تثبیت بالای تراز ۲.۹ میلیون واحد همچنان نشانه‌ای از احیای امید به تغییر روند اصلی بازار تلقی می‌شود، هرچند فضای ابهام ژئوپلتیکی منطقه، بورس را در زمره پرریسک‌ترین بازارهای سرمایه‌ای کشور حفظ کرده است.

بازار امروز در نیمه نخست با رشد پرشتاب تا تراز ۲,۹۵۹,۹۹۸.۷۹ واحد پیش رفت، اما با نزدیک شدن به مقاومت تاریخی ۳,۰۰۰,۰۰۰ واحدی، شدت عرضه‌ها افزایش یافت و شاخص بخشی از رشد خود را واگذار کرد. با این حال، نقش پررنگ بازارساز در کنترل نوسانات و حمایت از سطوح کلیدی باعث شد تا شاخص کل همچنان در نزدیکی مرز ۲.۹ میلیون واحد تثبیت شود؛ سطحی که بسیاری از فعالان بازار آن را مرز روانی تغییر نگرش سرمایه‌گذاران می‌دانند.

معاملات امروز؛ صعود با حمایت حقوقی‌ها

ارزش کل معاملات خرد امروز به ۱۴۵,۴۶۲.۹۸۳ میلیارد ریال رسید که نسبت به میانگین روزهای اخیر افزایش محسوسی را نشان می‌دهد. حجم معاملات نیز برابر با ۲۷.۷۶۰ میلیارد سهم بود و در مجموع ۴۱۵,۹۵۷ معامله در بازار انجام شد. ارزش بازار در پایان روز به ۸۸,۴۰۸,۲۰۹.۷۰۴ میلیارد ریال رسید که نمایانگر بازگشت نسبی اعتماد سرمایه‌گذاران و حضور مؤثر نقدینگی در صنایع بزرگ است.

شاخص قیمت (وزنی-ارزشی) با رشد ۴,۳۴۰.۷۵ واحد به عدد ۵۲۴,۳۱۵.۷۴ واحد رسید و شاخص کل هم‌وزن نیز با رشد ۸,۸۳۹.۴۲ واحدی معادل ۱.۰۶ درصد در سطح ۸۴۵,۱۱۴.۰۶ واحد ایستاد. این رفتار مشابه بین شاخص کل و هم‌وزن بیانگر مشارکت گسترده‌تر نمادها در رشد امروز بود. همچنین شاخص بازار اول ۲,۳۲۴,۹۹۳.۸۰ واحد را ثبت کرد که ۱.۰۳ درصد رشد داشت و شاخص بازار دوم نیز با افزایش ۳۱,۳۴۲.۳۷ واحدی معادل ۰.۵۸ درصد در عدد ۵,۴۳۴,۲۶۷.۱۳ واحد بسته شد.

اثرگذارترین نمادها بر شاخص کل

در میان نمادهای شاخص‌ساز، نوری با اثرگذاری مثبت ۲,۱۳۸.۲۹ واحدی بیشترین نقش را در رشد شاخص ایفا کرد. پس از آن وبملت با ۲,۰۵۹.۶۷ واحد، شپنا با ۱,۸۵۹.۹۴ واحد، فولاد با ۱,۶۹۸.۶۴ واحد و شستا با ۱,۶۸۹.۲ واحد از دیگر مؤثرترین نمادهای مثبت بودند. در مقابل، تنها فملی با اثرگذاری منفی ۱,۷۴۸.۶ واحدی فشار محدود نزولی بر شاخص وارد کرد.

پرتراکنش‌ترین نمادهای بورس

در معاملات امروز، معیار پرتراکنش‌ها بر اساس تعداد معاملات، نشان داد که وتجارت (بانک تجارت) با ۲۱,۱۶۶ معامله صدرنشین بازار بود. پس از آن وبملت (بانک ملت) با ۱۸,۰۹۶ معامله و خساپا (سایپا) با ۱۷,۲۴۵ معامله در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

نماد فملی (ملی صنایع مس ایران) با ۱۵,۸۵۴ معامله و فولاد (فولاد مبارکه اصفهان) با ۱۴,۳۱۹ معامله نیز از دیگر نمادهای پرتراکنش روز بودند. در میان این نمادها، وتجارت با قیمت پایانی ۴۴۳ ریال و رشد ۲.۷۸ درصدی در محدوده‌های مثبت معامله شد و وبملت نیز با قیمت ۱,۲۱۷ ریال رشد ۲.۱۸ درصدی را تجربه کرد.

رفتار شاخص فرابورس ایران

در بازار فرابورس نیز شاخص کل با افزایش ۱۹۵.۴۳ واحدی معادل ۰.۷۷ درصد در سطح ۲۵,۶۳۵.۴۸ واحد قرار گرفت. ارزش بازار اول و دوم فرابورس ۱۳,۹۴۲,۰۰۱.۵۶۰ میلیارد ریال و ارزش بازار پایه ۳,۵۱۴,۴۰۴.۲۰۱ میلیارد ریال گزارش شد. ارزش معاملات فرابورس ۱,۳۹۲,۲۱۸.۲۵۷ میلیارد ریال و حجم آن ۱۲.۲۱۴ میلیارد سهم بود.

شاخص هم‌وزن فرابورس نیز با رشد ۱,۵۹۳.۶۰ واحدی معادل ۱.۱۴ درصد به عدد ۱۴۱,۴۳۱.۹۱ واحد رسید. در میان نمادهای اثرگذار، کگهر با ۴۹.۶۴ واحد بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص گذاشت، در حالی که آریا و فزر به ترتیب با منفی ۱۵.۱۷ و منفی ۱۱.۴۲ واحد بیشترین اثر کاهشی را داشتند.

پرتراکنش‌های فرابورس

در بازار فرابورس، کیسون با ۱۶,۴۱۳ معامله در صدر پرتراکنش‌ها قرار گرفت. پس از آن فزر با ۱۵,۱۹۵ معامله و نان با ۲,۶۸۲ معامله از فعال‌ترین نمادهای امروز بودند. نماد کیسون با قیمت پایانی ۱,۶۶۵ ریال و کاهش ۲.۴ درصدی به کار خود پایان داد و فزر با افت ۱.۳۸ درصدی در محدوده ۸۲,۴۰۰ ریال معامله شد.

چشم‌انداز بازار

با وجود تقویت تقاضا و رشد امروز شاخص، بازار سهام همچنان در محدوده‌ای حساس و پرریسک نوسان می‌کند. تحلیلگران معتقدند تثبیت پایدار شاخص بالای تراز ۲,۹۰۰,۰۰۰ واحد می‌تواند سیگنالی مؤثر برای تغییر نگرش عمومی به روند صعودی باشد، اما هم‌زمان ابهامات ژئوپلتیکی منطقه، روند نرخ ارز و سیاست‌های مالی دولت همچنان امکان بروز نوسانات غیرمنتظره را بالا نگه داشته است. نقش بازارساز در حمایت از بازار امروز بسیار پررنگ بود و نشانه‌هایی از تداوم سیاست تزریق نقدینگی هدفمند در گروه‌های شاخص‌ساز مشاهده شد.