به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار مهدی زمانی معاون عملیات بازار بورس تهران گفت: بررسی آمار معاملات پایانی (TAL) در ۱۲ روز کاری اخیر نشان میدهد ارزش معاملات پایانی تاکنون بیش از هزار میلیارد تومان بوده است و اشخاص حقیقی دارای سهم ۵۱ درصدی در سمت خرید TAL بودهاند.
زمانی با بیان اینکه با راهاندازی مرحله معاملات پایانی (TAL - Trading At Last) گام دیگری در جهت ارتقای کارایی بازار و همسویی با تجارب بینالمللی برداشته شد، افزود: مرحله جدید معاملاتی موسوم به معاملات پایانی (TAL) ۱۵ دقیقه پس از بسته شدن بازار عادی آغاز میشود. پس از گشایش مرحله پایانی در رأس ساعت ۱۲:۴۵، سرمایهگذاران میتوانند سفارشهای خود را دقیقاً در قیمت پایانی همان روز ثبت و اجرا کنند. در این بازه، قیمتها دیگر تغییر نمیکنند و تمامی معاملات صرفاً در قیمت پایانی انجام میشود. بهعبارتی، این جلسه معاملاتی فرصتی فراهم میکند تا آن دسته از سرمایهگذارانی که تمایل به معامله در قیمت پایانی نمادها را دارند، بتوانند در محیطی شفاف و منظم سفارشهای خود را اجرا کنند. ضمن اینکه اقدام مزبور به افزایش نقدشوندگی بازار و کاهش نوسان در دقایق پایانی بازار عادی کمک میکند.
او با اشاره به نحوه اجرای مرحله پایانی معاملات توضیح داد: اجرای این مرحله برای نمادهای مشمول برگزاری مرحله پایانی در نماد چهارم سهام به طور مثال فولاد ۴، فملی ۴، وغدیر۴ و…انجام میشود. در این مرحله تنها نمادهایی امکان انجام معامله دارند که مشمول اقدامات شرکتی و ملاحظات نظارتی نباشند.
زمانی، بسته بودن نماد اصلی بهدلیل برگزاری مجامع صاحبان سهام برای تصمیمات افزایش سرمایه یا تقسیم سود، هرگونه افشای اطلاعات الف، ب یا و نظایر آن را منظور از اقدامات شرکتی اعلام کرد و گفت: به محض ارسال اطلاعات در کدال و بسته شدن نماد اصلی، نماد متناظر آن در مرحله پایانی نیز اصطلاحاً ممنوع- متوقف میشود. منظور از ملاحظات نظارتی نیز، وجود صف سنگین خرید یا فروش در نماد اصلی است که در این صورت بهدلیل رعایت انصاف، معاملات در مرحله پایانی برای نماد مشمول صف خرید یا فروش امکانپذیر نخواهد بود.
معاون عملیات بازار بورس تهران تاکید کرد: سهامداران میتوانند با مشاهده وضعیت نماد ۴ سهام از وجود امکان انجام معاملات پایانی برای نماد مورد نظر خود مطلع شوند بهطوریکه ناظر بازار پیش از شروع مرحله پایانی معاملات و قبل از ساعت ۱۲:۴۵ به تغییر وضعیت نماد چهارم به حالت ممنوع–متوقف اقدام میکند. به این ترتیب، ممکن است سهامداران مشاهده کنند که نماد اصلی در بازار عادی همچنان در وضعیت مجاز قرار دارد اما تابلوی بازار چهارم همان نماد در وضعیت ممنوع–متوقف نمایش داده میشود. این موضوع دقیقاً به این معناست که نماد مذکور مشمول اقدامات نظارتی شده و اجازه ورود به مرحله پایانی معاملات را ندارد.
او اضافه کرد: بررسی آمار معاملات پایانی از زمان راهاندازی این مرحله که فقط ۱۲ روز کاری بوده است، نشان میدهد ضریب نفوذ نمادهای معامله شده در این مرحله ۷۰ درصد است یعنی بهطور میانگین ۷۰ درصد نمادهای مشمول برگزاری مرحله معاملات پایانی، با استقبال سهامداران مواجه شدهاند. از طرفی ارزش معاملات پایانی تاکنون بیش از هزار میلیارد تومان بوده است و اشخاص حقیقی دارای سهم ۵۱ درصدی در سمت خرید TAL بودهاند.
زمانی با اشاره به برنامه آینده بورس تهران افزود: در ابتدای کار، TAL برای تابلوی اصلی بازار اول راهاندازی شد ولیکن اکنون با بررسی بازخوردها و ارزیابی سطح آمادگی فنی و اجرایی، تعمیم مرحله معاملات پایانی برای تمامی نمادهای موجود در بازار اول و دوم بورس تهران قابل انجام است.
به گفته او، تسری به سایر بازارها، یکنواختی در اجرای ریزساختارهای بازار را بههمراه دارد و از طرفی دغدغه مدیران دارایی را که عدمشمولیت تمام نمادها برای مدیریت بهتر و کاراتر سبد دارایی (پرتفولیو) است، پوشش میدهد.
