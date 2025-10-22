شاخص کل بورس به گردنه مقاومتی خطرناک رسید؛ سهامداران با احتیاط برانند

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۴ و در آخرین روز از اولین ماه فصل پاییز بازار سهام تهران در حالی به معاملات خود در آخرین روز کاری هفته پایان داد که شاخص کل بورس با رشد ۲۷,۵۳۷.۷۲ واحدی معادل ۰.۹۰ درصد در سطح ۳,۰۷۹,۸۲۳.۴۷ واحد ایستاد.

این رشد در شرایطی رقم خورد که بازار در ۲ روز اخیر به‌دلیل فشار عرضه‌ها در محدوده ۳,۰۵۲,۰۰۰ واحدی درجا می‌زد، اما امروز با حمایت قاطع بازارساز، شاخص بار دیگر به مدار صعود بازگشت و توانست مسیر رشد را از محدوده ۳,۰۶۳,۰۰۰ واحدی آغاز و تا قله روزانه ۳,۰۷۹,۸۲۳.۴۷ واحدی ادامه دهد.

در حالی که طی هفته گذشته شاخص کل در چند رفت‌وبرگشت تا تراز ۲,۹۷۲,۰۰۰ واحدی افت کرده بود، بازارساز با تقویت سمت تقاضا توانست ضمن بازگرداندن شاخص به بالای محدوده ۳,۰۰۰,۰۰۰ واحدی، روند افزایشی پایدار را از روز یکشنبه ۲۰ مهرماه تثبیت کند. به اعتقاد کارشناسان، تثبیت پایدار بالای تراز ۳ میلیون واحدی می‌تواند منجر به تغییر تدریجی نگرش بازار و افزایش اعتماد فعالان شود، هرچند سایه ابهامات ژئوپلتیکی همچنان بازار سهام ایران را در شمار پرریسک‌ترین بازارهای منطقه نگه داشته است.

بازگشت اعتماد و هماهنگی شاخص‌ها در بورس تهران

شاخص‌های مختلف امروز هم‌جهت با روند کلی بازار رشد کردند.

شاخص هم‌وزن بورس با افزایش ۶,۴۹۰.۷۷ واحدی معادل ۰.۷۳ درصد به عدد ۸۹۹,۶۷۵.۴۶ واحد رسید، که نشان‌دهنده رشد متوازن‌تر میان نمادهای کوچک و بزرگ است.

شاخص قیمت وزنی – ارزشی نیز با رشد ۴,۸۹۱.۴۵ واحدی (۰.۹۰ درصد) در سطح ۵۴۷,۰۶۰.۷۴ واحد قرار گرفت.

همچنین شاخص آزاد شناور با افزایش ۳۵,۰۶۰.۸۸ واحدی معادل ۰.۹۱ درصد به عدد ۳,۸۹۳,۴۱۶.۲۲ واحد صعود کرد.

در همین حال شاخص بازار اول بورس با جهش ۲۵,۱۷۸.۹۸ واحدی (۱.۰۵ درصد) در سطح ۲,۴۲۵,۴۶۲.۷۸ واحد ایستاد و شاخص بازار دوم نیز رشد ۴۰,۳۰۶.۷۲ واحدی (۰.۷۲ درصد) را تجربه کرده و به سطح ۵,۶۷۶,۸۲۲.۲۶ واحد رسید. این هم‌جهتی شاخص‌ها بیانگر بازار یکپارچه مثبت با محوریت صنایع شاخص‌ساز بود.

ارزش بازار کل بورس تهران نیز در پایان معاملات امروز به رقم ۹۲,۲۳۷,۰۲۵.۴۹۱ میلیارد ریال رسید که رشد قابل ملاحظه‌ای نسبت به روز گذشته محسوب می‌شود.

جزئیات معاملات خرد و رفتار نقدینگی؛ حمایت محسوس از سوی بازارساز

ارزش معاملات خرد بازار سهام در پایان روز به ۱۳,۲۶۷ میلیارد تومان رسید؛ رقمی که تداوم جریان نسبتاً پررمق نقدینگی حقیقی را در بازار نشان می‌دهد.

در جریان معاملات، ورود نقدینگی از محل فروش حقوقی‌ها به میزان ۱,۰۳۲ میلیارد تومان ثبت شد، در حالی که صندوق‌های درآمد ثابت نیز شاهد ورود ۵۰ میلیارد تومان نقدینگی جدید بودند.

از مجموع نمادهای معامله‌شده، ۲۴۵ نماد دارای صف خرید به ارزش ۹۶۸ میلیارد تومان بودند و تنها ۳۸ نماد در صف فروش به ارزش ۳۴۵ میلیارد تومان قرار داشتند.

همچنین ۲۴۱ نماد مثبت بدون صف و ۱۳۷ نماد منفی بدون صف معامله شدند.

میانگین سرانه خرید حقیقی‌ها ۸۸.۹ میلیون تومان و سرانه فروش حقیقی‌ها ۷۸.۷ میلیون تومان اعلام شد که تفاوت مثبت آن به نفع سمت تقاضاست و حکایت از چرخش آرام نقدینگی خرد به سمت سهام دارد.

اثرگذارترین نمادها بر شاخص کل

در میان نمادهای شاخص‌ساز، پارسان با تأثیر مثبت ۲,۴۱۹.۸۶ واحدی بیشترین نقش را در رشد امروز شاخص کل ایفا کرد. پس از آن بانک ملت (وبملت) با اثر مثبت ۲,۲۲۲.۹۷ واحدی و وغدیر با ۱,۹۴۶.۷۱ واحد در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

در طرف مقابل، تنها وپاسار با تأثیر منفی ۱,۸۴۹.۲۱ واحدی کمی از شدت رشد شاخص کاست. نمادهای پالایشی از جمله شپنا با ۱,۸۱۱.۲۷ واحد و شتران با ۱,۴۴۰.۶۷ واحد نیز نقشی مؤثر در صعود شاخص داشتند. حضور پررنگ گروه پالایشی و بانکی در فهرست نمادهای اثرگذار، نشان از تمرکز حمایت‌های بازارساز بر صنایع شاخص‌محور دارد.

پرتراکنش‌ترین نمادهای بورس تهران بر اساس تعداد معاملات

بر اساس معیار تعداد معاملات، امروز ایران‌خودرو (خودرو) با ۲۷,۲۴۰ معامله و ارزش ۲,۱۹۶.۷۸۶ میلیارد ریال صدرنشین جدول پرتراکنش‌ها بود.

پس از آن بانک ملت (وبملت) با ۱۹,۷۶۴ معامله و ارزش ۳,۳۸۸.۴۳۸ میلیارد ریال و پالایش نفت تهران (شتران) با ۱۹,۱۷۹ معامله و ارزش ۶,۷۱۶.۲۱۱ میلیارد ریال در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

بانک صادرات (وبصادر) با ۱۳,۸۶۳ معامله و ارزش ۱,۱۴۴.۹۵۱ میلیارد ریال و پالایش نفت اصفهان (شپنا) با ۱۰,۴۹۵ معامله و ارزش ۲,۸۸۴.۸۶۵ میلیارد ریال نیز در ادامه فهرست قرار گرفتند.

این آمار نشان می‌دهد معاملات همچنان حول محور گروه‌های خودرویی، بانکی و پالایشی متمرکز است؛ صنایعی که بیشترین واکنش را به تحرکات بازارساز نشان می‌دهند.

وضعیت فرابورس؛ رشد خفیف در شاخص‌ها

در بازار فرابورس نیز روندی مشابه اما با شتاب کمتر رقم خورد. شاخص کل فرابورس ایران با رشد ۶۰.۳۱ واحدی معادل ۰.۲۲ درصد در سطح ۲۷,۰۵۵.۸۳ واحد بسته شد.

شاخص هم‌وزن فرابورس نیز با افزایش ۱,۴۰۹.۰۴ واحدی (۰.۹۳ درصد) به ۱۵۲,۶۷۵.۰۹ واحد رسید.

ارزش معاملات فرابورس به ۱,۲۳۱,۲۷۳.۹۴۰ میلیارد ریال و حجم معاملات آن به ۱۳.۸۲۵ میلیارد سهم رسید.

نمادهای کگهر، بپاس و فزر بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص کل داشتند، در حالی که فجهان، شرانل و شاوان به رشد شاخص کمک کردند.

در میان پرتراکنش‌ترین نمادها، فزر (پویا زرکان آق‌دره) با ۱۹,۶۰۵ معامله، وگردش (بانک گردشگری) با ۶,۹۱۸ معامله و کیسون با ۴,۱۴۶ معامله در صدر قرار گرفتند.

تحلیل نهایی؛ هفته سرنوشت و ناحیه مقاومت کلیدی پیش‌رو

عملکرد امروز بازار نشان می‌دهد که اراده بازارساز برای کنترل و هدایت بازار به سمت مدار صعودی همچنان پابرجاست. تثبیت شاخص کل بالای تراز ۳,۰۰۰,۰۰۰ واحدی پس از هفته‌ای پرنوسان، نشانه‌ای از موفقیت سیاست‌های حمایتی اخیر است.

با این حال، محدوده مقاومتی ۳,۱۰۰,۰۰۰ واحدی در هفته آینده می‌تواند آزمونی دشوار برای بازار سهام باشد؛ چرا که عبور از آن نیازمند محرک‌هایی در سطح سودآوری شرکت‌ها یا تحولات سیاسی منطقه‌ای است.

بازار سرمایه در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری به ترکیبی از اعتماد، ثبات سیاستی و چشم‌انداز روشن اقتصادی نیاز دارد تا بتواند از ناحیه مقاومتی فعلی فراتر برود.

بطور کلی ارزش معاملات خرد بازار به ۱۳,۲۶۷ میلیارد تومان رسید و با وجود ابهامات سیاسی، ورود نقدینگی ۱,۰۳۲ میلیارد تومانی از سوی حقوقی‌ها و افزایش صف‌های خرید به ۲۴۵ نماد نشان داد که بازارساز همچنان با قدرت زیر بازار را گرفته و زمینه را برای تثبیت پایدار بالای تراز ۳ میلیون واحدی فراهم کرده است.