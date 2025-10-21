  1. استانها
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۰۸

فرمانده انتظامی گیلان: تشکیل سازمان ویژه پیشکسوتان در دستور کار است

لنگرود- فرمانده انتظامی گیلان گفت: با توجه به ظرفیت بیش از ۱۰ هزار پیشکسوت در استان برنامه‌ ریزی برای ایجاد سازمانی مستقل جهت بهره‌ گیری از تجارب و توانمندی‌ های بازنشستگان در حال انجام است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین حسن‌پور ظهر سه شنبه در مراسم تجلیل از پیشکسوتان فراجا که با حضور امام جمعه، فرماندار، فرمانده سپاه و خانواده‌های معظم شهدا در شهرستان لنگرود برگزار شد، اظهار کرد: نقش ارزشمند بازنشستگان در تأمین امنیت استان طی سه دهه گذشته بی بدیلی است.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره تلاش‌های پیشکسوتان انتظامی گفت: پیشکسوتان ما، با بیش از ۳۰ سال خدمت صادقانه و ایثارگری، نه تنها در دوران خدمت بلکه پس از بازنشستگی نیز در بسیاری از مأموریت‌ها و صحنه‌های مختلف اجتماعی و امنیتی فعال و تأثیرگذار هستند.

سردار حسن‌پور افزود: ما در استان گیلان حدود ۱۰ هزار پیشکسوت انتظامی داریم که حضور مستمر و تأثیرگذاری در مساجد، پایگاه‌های بسیج، مصلاها و عرصه‌های مختلف دارند و باید از ظرفیت تجربیات ارزشمند ایشان به بهترین شکل استفاده شود.

فرمانده انتظامی گیلان همچنین گفت: برنامه‌ریزی برای تشکیل یک سازمان ویژه پیشکسوتان در استان در دست اقدام است تا بازنشستگان بتوانند با حفظ جایگاه و منزلت خود، مشارکت فعال‌تری در امور اجتماعی و امنیتی داشته باشند.

وی با تأکید بر اهمیت حمایت از بازنشستگان، گفت: می‌دانیم که مشکلاتی وجود دارد و تسهیلاتی مانند وام و پروژه‌های مسکن در حال پیگیری است تا زندگی بهتر و با کرامت‌تری برای پیشکسوتان فراهم شود.

حسن‌پور تصریح کرد: تجلیل از پیشکسوتان تنها دادن هدیه مادی نیست بلکه زنده نگه داشتن یاد و خاطره ایثارگری‌های آنان و حفظ انسجام و همدلی خانواده بزرگ انتظامی است.

وی در پایان گفت: امنیت امروز ما مرهون جان‌فشانی‌های دیروز شماست و این مجموعه همواره در کنار شماست تا قدرشناس و پاسدار خدمات و تلاش‌های شما باشد.

    • ارمان IR ۱۵:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۹
      0 0
      پاسخ
      آفرین به شما،و این طرز تفکر. بسیار عالی.

