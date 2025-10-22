توانمندسازی دختران تحت حمایت کمیته امداد با طرح ملی یاس

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی متقی‌فر، معاون امور فرهنگی کمیته امداد در نشست آموزش -توجیهی طرح ملی یاس که در استان قم برگزار شد، گفت: در قالب طرح ملی یاس، با همکاری سازمان جوانان هلال احمر اتفاقات مثبتی در حال ظهور است.

وی با بیان اینکه از بین بردن چرخه فقر، تنها از راه کار فرهنگی، توانمندسازی فرهنگی، اشتغال و ارتقای اعتماد به نفس و عزت نفس مددجویان ممکن است، ادامه داد: همکاری مجموعه‌ها در اجرای طرح ملی یاس، کار ارزشمندی است.

معاون امور فرهنگی کمیته امداد بر لزوم کنشگری دختران تحت حمایت تاکید کرد و ادامه داد: کمیته امداد با هدف اینکه بتواند نقش مؤثری در بهبود شرایط و بالا بردن کیفیت زندگی و سلامت معنوی و روانی دختران مجرد داشته باشد، در سال ۱۴۰۰، طرح یاس (یاران آسیب‌ستیز) را با همکاری جمعیت هلال احمر پایه‌گذاری کرد.

وی اظهار کرد: به واسطه این طرح، دختران مورد حمایت در چرخه آموزش‌های مقدماتی و تخصصی جمعیت هلال احمر و آموزش‌های عمومی کمیته امداد قرار می‌گیرند تا آمادگی لازم برای نقش‌آفرینی آن‌ها در عرصه‌های اجتماعی فراهم شود.