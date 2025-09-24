  1. استانها
  2. زنجان
۲ مهر ۱۴۰۴، ۹:۰۲

نیاز واحدهای صنعتی باید در حد استفاده از آب پایدار حاصل از پساب باشد

زنجان- نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی گفت: از سرمایه‌گذاری صنعتی استقبال می‌کنیم ولی نیاز آن‌ها باید در حد استفاده از آب پایدار حاصل از پساب باشد.

منصور علیمردانی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد استقرار صنایع در دشت ابهر با توجه به کاهش آب‌های زیرزمینی و بحرانی شدن دشت‌ها اظهار کرد: یک منبع آب پایدار داریم که حاصل از تصفیه آب فاضلاب شهری و روستایی است.

وی با بیان اینکه سالانه حدود ۶ میلیون مترمکعب فاضلاب در ابهر تولید می‌شود، عنوان کرد: می‌توانیم این پساب را تصفیه کرده و در صنعت از آن استفاده کنیم و با استفاده از این ظرفیت می‌توان صنایع آببر را در دشت ابهر مستقر کرد.

نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد صنایع از سفره‌های آب زیرزمینی تغذیه کنند کار اشتباهی است ولی برای ایجاد اشتغال و خودکفایی، تأمین مالیات، جذب نیروی کار می‌توان از پساب در استقرار واحدهای تولیدی استفاده کرد.

وی تأکید کرد: از سرمایه‌گذاری استقبال می‌کنیم ولی نیاز آن‌ها باید در حد استفاده از آب پایدار حاصل از پساب باشد و در واقع صنایع کم آببر بیشتر مورد توجه است.

علیمردانی تصریح کرد: مانع بزرگی برای سرمایه‌گذاری در کشور داریم که این مانع خود دولت است.

