دهقان: صنایع دشتی برای شرایط بحرانی آمادگی کامل داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش دهقان ظهر سه شنبه در نشست بررسی شرایط آمادگی مدیریت بحران در کارخانه سیمان دشتی، ضمن بررسی شرایط موجود، ضوابط و الزامات مرتبط با مدیریت بحران در صنایع بزرگ و نیمهصنعتی را یادآور شد و بر ضرورت رعایت کامل این الزامات تأکید کرد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهر با اشاره به اهمیت نقش صنایع در حفظ ایمنی و پایداری تولید در شرایط بحرانی اظهار کرد: همه دستگاهها و صنایع شهرستان باید در وضعیتهای مختلف، آمادگی کامل برای مقابله با حوادث و بحرانها داشته باشند و برنامههای اجرایی خود را در این زمینه بهصورت منظم بهروزرسانی کنند.
رضا کشاورز، معاون برنامهریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری دشتی در این نشست هدف از این جلسه را بررسی وضعیت آمادگی مجموعه در مواجهه با بحرانهای احتمالی و ارزیابی عملکرد مدیریت بحران کارخانه عنوان کرد.
در این نشست راهکارهایی جهت ارتقای سطح ایمنی و تقویت هماهنگی بین واحدهای صنعتی و دستگاههای امدادی شهرستان دشتی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و مدیر و کارشناسان واحد مدیریت بحران کارخانه گزارشی از اقدامات انجامشده در زمینه پیشگیری، مقابله و آمادگی در برابر حوادث احتمالی ارائه کردند.
نظر شما