به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، سازمان جهانی بهداشت (WHO)، در راستای رسالت خود برای دستیابی مردم به بالاترین سطح سلامت ممکن، هر ساله از دانشمندانی که در زمینه پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر از جمله بیماریهای قلبی و عروقی، دیابت و سرطان سهم قابل توجهی دارند، تقدیر میکند.در همین چارچوب، دفتر منطقهای مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت، با حمایت مالی بنیاد جایزه دولت کویت، سالانه جایزهای را به پژوهشگران برجسته این حوزه اختصاص میدهد.
در سال ۲۰۲۴ میلادی، این جایزه در زمینه پیشگیری از بیماریهای قلبی و عروقی به مجید غیور مبرهن، متخصص تغذیه و استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد اعطا شد؛ افتخاری ارزشمند برای جامعه علمی کشور.
غیور مبرهن، مجری اصلی پروژه مطالعه کوهورت MASHAD است؛ مطالعهای که به عنوان یکی از کوهورتهای برتر آسیا شناخته میشود و در زمینه پیشبینی نقش عوامل خطر، بهویژه تغذیه، در بروز بیماریهای قلبی و عروقی در افراد پرخطر، در سطح ایران و جهان، پژوهشهای علمی ارزشمندی ارائه کرده است.
وی همچنین مؤسس مرکز بینالمللی یونسکو علوم پایه پزشکی و تغذیه انسانی در ایران است؛ مرکزی که نقش مؤثری در توسعه علمی حوزه تغذیه و سلامت عمومی در کشور و منطقه ایفا میکند.
با وجود این موفقیت، به دلیل عدم صدور بهموقع روادید برای دکتر مجید غیور مبرهن، این جایزه در مراسم رسمی توسط دکتر رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به نمایندگی از ایشان دریافت شد.
