بوستان جنگلی سرخه حصار میزبان دوچرخه سواران لیگ برتر کوهستان

شهردار منطقه ۱۳ تهران از میزبانی موفق برای انجام مرحله دوم مسابقات لیگ برتر کوهستان، رشته کراس کانتری آقایان در بوستان سرخه‌حصار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر محمد نوری، شهردار منطقه ۱۳ تهران گفت: مرحله دوم مسابقات لیگ برتر کوهستان، کراس کانتری آقایان (جوانان و بزرگسالان) به میزبانی استان تهران و با همکاری شهرداری منطقه ۱۳ در بوستان جنگلی سرخه‌حصار برگزار شد.

وی با بیان اینکه، برگزاری مسابقات ملی در بوستان‌های بزرگ شرق تهران، علاوه بر ایجاد نشاط اجتماعی، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های ورزشی و طبیعی منطقه ۱۳ به شمار می‌رود.

نوری ادامه داد: سرخه‌حصار یکی از قدیمی‌ترین بوستان‌های پایتخت است که می‌تواند به‌عنوان قطب ورزش‌های طبیعت‌محور مورد توجه قرار گیرد.
در این رقابت‌ها، نفرات برتر در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان معرفی شدند.

شایان ذکر است، مرحله سوم مسابقات لیگ برتر کوهستان روز اول آبان‌ماه به میزبانی استان گلستان، شهر گرگان برگزار خواهد شد.

