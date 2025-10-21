به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت مادر تخصصی برق حرارتی، عظیم اعتمادی در جریان بازدید از پروژه نوسازی قدیمی‌ترین نیروگاه کشور با تاکید بر اینکه اجرای این طرح علاوه بر افزایش پایداری شبکه سراسری و ترمیم ولتاژ شبکه غرب تهران، منجر به صرفه‌جویی عمده در مصرف آب خواهد شد، افزود: فاز اول طرح موتور گازسوز طرشت شامل ۶ موتور ۴.۳ مگاواتی کاترپیلار بوده که جایگزین واحدهای قدیمی بخار S۱ و S۲ نیروگاه طرشت خواهد شد.

وی بیان کرد: براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته فاز نخست این پروژه به ظرفیت ۲۵ مگاوات تا دهه فجر امسال به بهره‌برداری خواهد رسید.

اعتمادی خاطرنشان کرد: وزارت نیرو و شرکت مادرتخصصی برق حرارتی جهت ارتقای راندمان شبکه سراسری، بهبود وضعیت محیط‌زیست و صرفه‌جویی در مصرف آب اقدام به احداث و بهینه‌سازی نیروگاه‌ها در سطح کشور کرده است.

معاون توسعه طرح‌های شرکت برق حرارتی در پایان گفت: در همین راستا با توجه به کمبود و ناترازی برق کشور به ویژه در شهر تهران، برنامه نوسازی، بهینه‌سازی و احداث واحدهای جدید نیروگاه طرشت با اولویت بالا در دستور کار قرار گرفته است.