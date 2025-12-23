  1. اقتصاد
۲ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۰۳

مدیرعامل ساتکاب و شرکت برق حرارتی منصوب شدند

مدیرعامل ساتکاب و شرکت برق حرارتی منصوب شدند

وزیر نیرو در احکامی جداگانه مدیرعامل شرکت مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق( ساتکاب) و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، عباس علی‌آبادی در احکامی جداگانه مهران گلاب‌کش را به عنوان مدیرعامل شرکت مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب) و عظیم اعتمادی را به عنوان مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی منصوب کرد.

لازم به توضیح است که گلابکش در سابقه خود معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی توانیر، معاون طرح و توسعه و مجری طرح‌های نیروگاهی شرکت تولید نیروی برق حرارتی، مجری طرح‌های انتقال نیرو شرکت تولید نیروی برق حرارتی، مجری طرح‌های انتقال نیرو سازمان توسعه برق ایران و معاون طرح‌های توسعه برق شرکت برق منطقه‌ای خوزستان را داراست.

همچنین عظیم اعتمادی پیش از این به عنوان معاون توسعه طرح و نایب رئیس هیأت مدیره شرکت مادرتخصصی برق حرارتی، نایب رئیس و مدیرعامل شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر، مدیرکل بازرسی و پاسخگویی به شکایات شرکت توانیر و نایب رئیس هیأت مدیره و قائم مقام هلدینگ صنایع برق و آب صبا مشغول به فعالیت بوده است.

معاون برنامه‌ریزی و طرح‌های هلدینگ سرمایه‌گذاری برق و انرژی غدیر، رئیس هیأت مدیره نیروگاه هرمزان، نایب رئیس و مدیر عامل شرکت توسعه برق غدیراکسین، مدیرکل بودجه و تأمین منابع و مدیرکل توسعه مدیریت و ارزیابی عملکرد شرکت مادر تخصصی برق حرارتی و رئیس گروه نظارت برق و انرژی وزارت نیرو از دیگر سوابق اجرایی اعتمادی بوده است.

فاطمه صفری دهکردی

