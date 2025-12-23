مدیرعامل ساتکاب و شرکت برق حرارتی منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، عباس علی‌آبادی در احکامی جداگانه مهران گلاب‌کش را به عنوان مدیرعامل شرکت مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب) و عظیم اعتمادی را به عنوان مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی منصوب کرد.

لازم به توضیح است که گلابکش در سابقه خود معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی توانیر، معاون طرح و توسعه و مجری طرح‌های نیروگاهی شرکت تولید نیروی برق حرارتی، مجری طرح‌های انتقال نیرو شرکت تولید نیروی برق حرارتی، مجری طرح‌های انتقال نیرو سازمان توسعه برق ایران و معاون طرح‌های توسعه برق شرکت برق منطقه‌ای خوزستان را داراست.

همچنین عظیم اعتمادی پیش از این به عنوان معاون توسعه طرح و نایب رئیس هیأت مدیره شرکت مادرتخصصی برق حرارتی، نایب رئیس و مدیرعامل شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر، مدیرکل بازرسی و پاسخگویی به شکایات شرکت توانیر و نایب رئیس هیأت مدیره و قائم مقام هلدینگ صنایع برق و آب صبا مشغول به فعالیت بوده است.

معاون برنامه‌ریزی و طرح‌های هلدینگ سرمایه‌گذاری برق و انرژی غدیر، رئیس هیأت مدیره نیروگاه هرمزان، نایب رئیس و مدیر عامل شرکت توسعه برق غدیراکسین، مدیرکل بودجه و تأمین منابع و مدیرکل توسعه مدیریت و ارزیابی عملکرد شرکت مادر تخصصی برق حرارتی و رئیس گروه نظارت برق و انرژی وزارت نیرو از دیگر سوابق اجرایی اعتمادی بوده است.