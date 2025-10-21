  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۳۳

کشف ۱۱۰۰ قلم دارو و مکمل قاچاق در جنوب شرق تهران

کشف ۱۱۰۰ قلم دارو و مکمل قاچاق در جنوب شرق تهران

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، از کشف و ضبط بیش از ۱۱۰۰ قلم دارو و مکمل خارج از شبکه به ارزش بیش از پنج میلیارد تومان در تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، جمشید سلام زاده اظهار کرد: کارشناسان معاونت غذا و دارو در پی بازرسی‌های نامحسوس از برخی درمانگاه‌های سطح شهر با همکاری پلیس امنیت اقتصادی موفق به شناسایی یک واحد غیرمجاز عرضه دارو در جنوب شرق تهران شدند.

وی افزود: با هماهنگی پلیس امنیت اقتصادی و اخذ دستور قضائی از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۶ تهران، عملیات جمع‌آوری و شمارش اقلام دارویی خارج از شبکه انجام و محل عرضه غیرمجاز نیز پلمب شد.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه داد: در این بازرسی، بیش از ۱۱۰۰ قلم انواع دارو و مکمل خارج از شبکه به ارزش تقریبی پنج میلیارد تومان کشف و توقیف شد که پس از صورت‌برداری، جهت بررسی و تعیین‌تکلیف نهایی به انبار معاونت غذا و دارو منتقل شد.

وی با تأکید بر عزم جدی دانشگاه در مقابله با تخلفات دارویی تصریح کرد: عرضه دارو در خارج از شبکه رسمی تهدیدی جدی برای سلامت جامعه است و معاونت غذا و دارو با همکاری دستگاه‌های نظارتی و قضائی، با هرگونه تخلف در این زمینه به‌شدت برخورد خواهد کرد.

سلام زاده خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف در زمینه عرضه غیرمجاز دارو، موضوع را از طریق سامانه ۱۹۰ یا به صورت مستقیم به معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گزارش دهند.

کد خبر 6629770
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها