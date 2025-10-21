عایدی هزار میلیارد تومانی کشور از اجرای قانون تجارت ملوانی

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام اتاق بازرگانی ایران، محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست صمیمانه رئیس‌جمهور با اعضای اتاق بازرگانی، از روند رو به رشد صادرات غیرنفتی طی سال‌های ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ سخن گفت و تأکید کرد: با وجود تغییر شرایط کشور، روند رو به رشد صادرات غیرنفتی ادامه دارد. در این رابطه توانستیم تعداد قابل توجهی از تفاهم‌نامه‌های ایران با دیگر کشورها را به سطح قرارداد و توافق‌نامه برسانیم و در پیمان‌هایی که امضا شده قابلیت استفاده از تعرفه صفر وجود دارد.

او ادامه داد: در ارتباط با کشورهای اوراسیا، پاکستان و عمان، پیمان‌های تعرفه‌ای اجرایی شدند که فرصت خوبی را برای صادرات خلق کرده است.

اتابک با توجه به اهمیت بنگاه‌های کوچک و متوسط در روند اشتغال‌زایی از توافق با بانک مرکزی برای ارائه تسهیلات به این واحدها، صحبت کرد و افزود: واحدهای بزرگ از منظر تأمین منابع مالی و سرمایه در گردش از پس خود برمی‌آیند برای همین برای ارائه تسهیلات، توجه جدی روی بنگاه‌های کوچک و متوسط داریم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت از تصویب قانون مربوط به تجارت کوله‌بری و ملوانی در راستای ساماندهی این بخش خبر داد و رویکرد اصلی در تصویب این قانون را ساماندهی و استفاده از این ظرفیت برای تأمین مواد اولیه، قطعات و تجهیزات مورد استفاده در تولید به ویژه در بخش لوازم خانگی عنوان کرد.

او همچنین عایدی حاصل از تجارت ملوانی را برای کشور از زمان اجرای قانون مربوطه در حدود ۱,۰۰۰ میلیارد تومان برآورد کرد.

به گزارش مهر، قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی کولبری و ملوانی و اشتغال پایدار مرزشینان، در اواخر سال ۱۴۰۲ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد. این قانون به منظور اجرایی شدن نیازمند آیین‌نامه‌ای بود که در تاریخ ۷ بهمن سال گذشته به تصویب هیئت وزیران رسید.