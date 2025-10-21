به گزارش خبرنگارمهر، سردار غلام‌حسین محمدی‌اصل عصر سه‌شنبه در دوره آموزشی مدیران ورزش بسیج و پایگاه‌های استعدادیابی با تأکید بر جایگاه تربیتی ورزش اظهار کرد: ورزش در اندیشه انقلاب اسلامی تنها فعالیت بدنی نیست، بلکه ابزاری برای تربیت انسان‌های مؤمن، باانگیزه و مقاوم به شمار می‌رود.

وی با اشاره به اهمیت آموزش مدیران ورزشی افزود: این دوره‌ها با هدف توانمندسازی مدیران، ایجاد هماهنگی در شبکه ورزش بسیج و تقویت روند استعدادیابی در سراسر کشور برگزار می‌شود.

فرمانده سپاه استان با بیان اینکه بسیج از ظرفیت عظیم پایگاه‌های خود برخوردار است، خاطرنشان کرد: بسیج می‌تواند با تکیه بر این شبکه گسترده، بزرگ‌ترین طرح ملی استعدادیابی را در مناطق مختلف کشور، به‌ویژه در مناطق محروم، اجرا کند تا هیچ استعدادی پنهان نماند.

سردار محمدی‌اصل در ادامه تصریح کرد: ورزش بسیج باید الگویی از ورزش پاک، اخلاق‌مدار و مردمی باشد و در کنار پرورش قهرمانان، به تربیت نسلی با ایمان، اخلاق و روحیه جهادی بپردازد.

گفتنی است این دوره آموزشی با حضور جمعی از مدیران ورزش بسیج، مسئولان پایگاه‌های استعدادیابی و کارشناسان حوزه تربیت‌بدنی برگزار شد.

دوره آموزشی مدیران ورزش بسیج با حضور ۱۰ استان در سرعین برگزار شد

