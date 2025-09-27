سرهنگ عبدی: شهدا استقلال کشور را حفظ کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عبدی ظهر شنبه در یادواره شهدای والامقام عملیات طریق القدس ضمن گرامیداشت یاد و نام تمامی شهدای والامقام اظهار کرد: شهدای والامقام با فداکاری خود، استقلال و امنیت کشور را حفظ کردند و به خاک گرم خوزستان پیوستند تا ملت عزیز ایران هرگز به ذلت دچار نشود و شهدای ما هیچگاه نگفتند «به ما چه»، بلکه همواره در راه دفاع از میهن ایستادگی کردند.

وی افزود: دشمنان انقلاب اسلامی همواره به‌دنبال تسلیم ملت ایران بوده‌اند، اما مردم این سرزمین با الهام از فرهنگ عاشورا و روحیه ایثارگری، راه شهدا را ادامه داده‌اند.

جانشین فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل بیان کرد: مکانیسم‌های تهدیدآمیز همچون "ماشه"، برای ملتی که ۴۷ سال است زیر شدیدترین تحریم‌ها مقاومت کرده، موضوع تازه‌ای نیست و ایران اسلامی نشان داده که فرزند عاشوراست و تا پای جان بر عهد خود با شهدا ایستاده است.

عبدی یادآور شد: در طول ۴۷ سال گذشته، ملت ایران با ایستادگی و تقدیم بیش از ۲۳۰ هزار شهید، از وجب‌به‌وجب خاک پاک کشور دفاع کرده است، در حالی‌که حتی یک وجب از خاک ایران اسلامی به بیگانگان واگذار نشده است. این در حالی است که در برهه‌هایی از تاریخ، بخش‌های قابل توجهی از سرزمین ایران، تنها با امضای قراردادهایی تحقیرآمیز از سوی پادشاهان وقت، از دست رفت.

وی تصریح کرد: بر اساس مستندات تاریخی، بیش از یک‌سوم از خاک ایران در نتیجه قراردادهای استعماری و تحقیرآمیز به بیگانگان واگذار شد که یکی از غم‌انگیزترین نمونه‌های آن، واگذاری بحرین در سال ۱۳۵۰ بود که به‌رغم تعلق تاریخی آن به ایران، طی دوران نخست‌وزیری امیرعباس هویدا از کشور جدا شد و تأسف‌بارتر آنکه نخستین کشوری که جدایی بحرین را به رسمیت شناخت، حکومت پهلوی ایران بود.

جانشین فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل با اشاره به اقدامات ننگین حکومت‌های پهلوی و قاجار، گفت: در جنگ‌های جهانی اول و دوم، ایران بدون آن‌که به‌طور مستقیم وارد نبرد شود یا حتی یک گلوله شلیک کند، حدود ۹ میلیون کشته و آسیب‌دیده را متحمل شد که این آمار خود گواهی بر عمق رنج و فشاری است که مردم ایران در تاریخ معاصر متحمل شده‌اند، تنها به‌دلیل سیاست‌های استعماری قدرت‌های جهانی.