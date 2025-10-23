اسبقیان: توسعه ورزش همگانی زیربنای پیشرفت ورزش قهرمانی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد شروین اسبقیان صبح پنجشنبه در همایش بزرگ ورزش صبحگاهی به مناسبت هفته تربیتبدنی و ورزش ضمن اشاره به پیشرفت ورزش قهرمانی کشور با توسعه ورزش همگانی اظهار کرد: توسعه ورزش همگانی و ایجاد نشاط عمومی در جامعه، مقدمهای برای رشد و شکوفایی ورزش قهرمانی است. هر چه مشارکت مردم در فعالیتهای ورزشی بیشتر شود، استعدادهای بیشتری برای قهرمانی شناسایی و پرورش خواهند یافت.
وی با اشاره به نگاه امام خمینی (ره) به اهمیت سلامت جسم و روح افزود: بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره)، خود از ورزشکاران و سوارکاران برجسته بودند و همواره بر حفظ نشاط و آمادگی جسمانی تأکید داشتند. امام (ره) ورزشکاران را الگوی تلاش، نظم و تعهد میدانستند و این نگاه، همچنان راهنمای مسیر ورزش کشور است.
معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش و جوانان با اشاره به اهتمام امام خمینی (ره) به ورزش، سوارکاری و نشاط جسمانی، تأکید کرد: ترویج ورزش در میان همه اقشار جامعه از اولویتهای اصلی وزارت ورزش است.
اسبقیان ضمن تقدیر از عملکرد ادارهکل ورزش و جوانان و هیأت ورزشهای همگانی استان اردبیل تصریح کرد: برنامههای منظم ورزش صبحگاهی در سطح شهر، با مشارکت بانوان، سالمندان و خانوادهها، نشاندهنده برنامهریزی منسجم و رویکرد سلامتمحور در استان است که میتواند الگوی سایر استانها قرار گیرد.
وی گفت: این همایش به همت کمیته ورزش سالمندان و کمیته ورزشهای روزانه هیأت ورزشهای همگانی استان و با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اردبیل برگزار شد و طبق برنامهریزی انجامشده، هر روز صبح در ۱۵ نقطه شهر اردبیل ادامه خواهد داشت.
در پایان مراسم نیز، به قید قرعه به ۳۰ نفر از شرکتکنندگان جوایز ورزشی اهدا شد.
