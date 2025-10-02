سرهنگ بری: انحلال سازمان امور عشایر زنگ خطر برای امنیت غذایی کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدرضا بری ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران، در واکنش به برنامه بررسی و تصویب انحلال سازمان امور عشایر ایران در شورای عالی اداری همزمان با روز ملی روستا و عشایر (۱۵ مهرماه)، اظهار کرد: انحلال این سازمان، زنگ خطری جدی برای حیات جامعه عشایر و امنیت غذایی کشور است و باید پیش از نهاییشدن، متوقف شود.
وی با بیان اینکه این سازمان طی دههها تنها متولی تخصصی رسیدگی به امور عشایر بوده است، افزود: در شرایط جنگ اقتصادی و نیاز کشور به افزایش تولید داخلی، حذف نهادی که نقش محوری در پشتیبانی از عشایر دارد، بهمنزله ضربه به ستونهای تولید ملی و معیشت عشایر خواهد بود.
مسئول بسیج عشایری سپاه استان اردبیل با انتقاد از طرح این اقدام در قالب سیاستهای کوچکسازی دولت، تصریح کرد: جامعه عشایر ایران نهتنها بخشی از هویت ملی و فرهنگی کشور است بلکه تأمینکننده بخش مهمی از امنیت غذایی، بهویژه گوشت قرمز و فرآوردههای دامی است. قربانیکردن این جامعه تولیدکننده در برابر تصمیمات شتابزده و غیرکارشناسی، آینده بخش مهمی از اقتصاد مقاومتی را تهدید میکند.
وی تأکید کرد: از مسئولان میخواهیم پیش از آنکه تصمیمی غیرقابل جبران به تصویب برسد، صدای جامعه عشایر و فعالان این بخش را بشنوند و به جای حذف نهاد خدمترسان، با تقویت آن از تولید ملی و امنیت غذایی کشور پشتیبانی کنند.
سرهنگ بری در پایان گفت: جامعه عشایر کشور که نقش حیاتی در تولید و تأمین امنیت غذایی دارد، اکنون چشمانتظار توجه جدی مسئولان و جلوگیری از حذف نهادی است که دههها حامی و پشتیبان آنها بوده است.
