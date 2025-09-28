یادواره شهدای بخش مرکزی سرعین برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین یادواره شهدای والامقام بخش مرکزی شهرستان سرعین و نخستین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله صبح شنبه در مسجد صاحب‌الزمان (عج) شهر سرعین برگزار شد که این مراسم با محوریت گرامیداشت یاد و خاطره شهید «مهدی فروتن آلوارس» و حضور پرشور مردم، خانواده‌های معظم شهدا، فرماندار شهرستان سرعین و فرمانده سپاه ناحیه سرعین، حال‌وهوای معنوی ویژه‌ای داشت.

سرهنگ شکر عبدی جانشین فرمانده سپاه استان اردبیل در سخنانی در این مراسم ضمن تقدیر از زحمات مسئولان و اهالی سرعین به‌خاطر میهمان‌نوازی شایسته، بر اهمیت تداوم راه شهدا و پاسداشت فرهنگ ایثار و مقاومت تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به جنگ ۱۲ روزه مقاومت، نقش جبهه مقاومت در مقابله با دشمنان و حفظ عزت امت اسلامی را یادآور شد.

جانشین فرمانده سپاه استان اردبیل گفت: برگزاری برنامه‌های فرهنگی همچون قرائت قرآن، پخش نماهنگ، مداحی و ذکر مصیبت اهل‌بیت (ع) از دیگر بخش‌های این یادواره بود که با استقبال گسترده حاضران همراه شد.

گفتنی است در این مراسم، مسئولان حاضر در مراسم نیز بر ضرورت انتقال آرمان‌های شهدا به نسل جوان و تقویت همبستگی ملی تأکید کردند و یاد و خاطره شهدای مقاومت را گرامی داشتند.